意大利新增确诊及死亡人数略降

法国周日新增新冠病毒肺炎死亡病例112例，累计674人死亡。法国国民议会通过法案，容许政府宣布卫生紧急状态。意大利周日新增确诊及死亡病例略降，民防局“希望这个数字持续降下去”；西班牙新增400例死亡病例，桑切斯寻求延长紧急状态。

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法新社消息，法国卫生部总干事萨洛蒙表示，法国目前有7240确诊感染新冠病毒的患者住院接受治疗，其中，1746人在重症监护室抢救，24小时内，入院患者增加1000人。三分之一的重症患者年龄在40到65岁之间。新增死亡病例中包括第一位新冠肺炎死亡的医生。这名医生68岁，是一位急诊医生。

萨洛蒙说，病毒在不断扩散，疫情越来越严重。

另据法国教育部长布兰克周日表示，法国学校在5月4日恢复上课是有限的选项，但开学日期“还要视疫情控制的程度而定”。布兰克在接受《巴黎人报》采访时说，“我们做好一切准备。”他说，目前倾向在春假结束后的5月4日开学，但一切当然要看疫情情况而定。

法国国民议会周日表决通过法案，政府可以颁布法令，暂时减少民众的自由，包括限制流动，做交易及聚集等。政府可以征用必需品和人员服务。法国政府警告，如果疫情持续恶化，将延长封锁期。

而在新冠病毒疫情最严重的欧洲国家意大利，周日新增651人死亡，低于上一日的793人，累计5476人死亡。意大利民防局负责人波莱利表示，周日宣布的死亡人数低于前一天，我们都希望这个数字今后能持续降下去。我们当然不能松懈。

意大利确诊病例单日新增5560例，累计达6万例，以百分率计算，是自疫情在上月21日爆发以来最低升幅。波莱利表示，我们以积极的心态看待这一信息。

另外，西班牙新增3600多人确诊，累计达2万8500多例，死亡增至1720例，较前一日增加近400人。西班牙首相桑切斯表示，将寻求国会延长紧急状态15天到下月11日，以控制疫情。桑切斯表示，西班牙是欧洲采取最极端防疫措施的国家，但不幸的是，未来几天的确诊病例仍然会继续增加。他形容最坏的时刻还未到来。

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