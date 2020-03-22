湖北人别进京 飞机请绕行 北京你怎么啦

中国连日新增病例为零，这本来让中国以外的世界看到了一种希望，但是，你清零，我也清零，一刀切的数字让人生疑。另外，所有抵达北京的航班必须先到其他省市降落也让人大惑。还有，虽然湖北也宣布清零，湖北人进京不成，省委书记应勇被迫请求“善待”。有网民评论，“都是清零害的”。

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胡锡进劝告不要瞒报

中国卫健委3月18日起，连续三日通报中国本土新增确诊为零，3月21日新增本土确诊病例仅为一例。这种状况，就连『环球时报』总编胡锡进也担心，他发文称，中国新增本土病例仍有可能。他说，要防止地方推卸压力，瞒报病例数字。环球网报道的题目更直接：“坚决防止任何地方将捍卫零增长的压力变成瞒报的动机”。胡锡进一向被视为舆论打手，但他此言，却是深谙中共三味的人说出的话。

日前有一篇据称湖北记者写的文章“我最难忘的一天”在网络广泛流传，文中说，虽然官方公布武汉市新增确诊为零，但多地仍存在确诊病人，作者以自己的亲身经历讲述确诊病人被官方互踢皮球的过程。周日武汉疫情防控指挥部官网赶紧出来通报，否认存在确诊病例，但疑虑未消。

有人批评北京在玩数字游戏，学者吴仁华认为，官方从刚开始极力隐瞒疫情，到被迫选择性地公布疫情，原因都是出于政治考虑，所公布的疫情数字并不真实，仍然是“官出数字”和“数字出官”。他说，中共各级官员只要迎合中共中央及上级领导的政治需要，把握好“喜事”增报数字，“丧事”减报数字的基本准则，就能保证官运亨通，否则，就有可能乌纱帽不保。

现在，习近平的大事是什么呢，复工。因此，各省争着清零，争着复工，中国经济大省江苏日前召开常委会，表示不能以任何理由搞过度防控，阻碍人员正常流动。这两句口号百分之百符合习近平的口味，调子提得很高，因为地方官员深知这是今上的要求，所以，即便疫情复发也不管了，“复工事大死人事小”。

因为这一连串奇迹般的数字都和来自党中央总书记的要求有关，习近平自从“亲自领导”抗疫以来，老在强调：武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。这一句话听起来斗争昂扬，实际上给官员们下了一道军令状，就是要在心照不宣的阶段，打赢抗疫这场仗! 打赢这场仗的标志是什么，就是要在数字上充分体现出来，最好就是“清零”，零增长，中共对数字有一种特别的迷恋，消灭新冠，成为削平数字的战斗。不少人注意到，数字大转折就是从习近平视察武汉开始，从此，各地一个跟着一个递减，最后，你零增长，我也零增长，武汉疫情的发源地湖北省，也出现零增长。

敢于直言的上海医生张文宏2月28日曾对『中国新闻周刊』表示，“上海零增长我很担心，这么多人进来(医院)，怎么会是零？”

北京为什么让湖北人不要返京

从中国官方的数字分析的话，应该说中国的疫情得到了控制，但是这并不意味着免除第二波疫情冲击，也就是复发的危险，加之如同香港新加坡一样，境外输入病例在增加，另外，张文宏医生也不排除明年复发出现小高峰的可能。在这种情况下，用这种绝对的干净的数字表示成绩，就很值得怀疑。而且，北京市近日比较冷酷的做法也显示，既害怕外面输入，又害怕外省输入病例。北京也不太相信所谓的“清零”？

与江苏等省慷慨激昂不顾一切复工的宣示相比，北京近来的表现就显得颇为诡异，一个是中国民航要求所有抵达北京的客机一律飞往外地检疫，一个是要求目前在湖北出差和探亲的人员一律不得返京。其余地区人员返京后需进行居家或集中医学观察14天。

这让人感到很蹊跷。秀才江湖质疑：“说湖北零增长，却不许湖北人返京，因为自己心里最清楚，自己说的哪句话是真的，哪句话是假的”，还有人质疑，如果北京开两会了，湖北的人大代表和政协代表能进京吗？

北京释放出的信号很矛盾，有湖北人感觉被当作了三等公民，北京是皇民。中共湖北省委书记应勇也被迫出来“呼吁请求全国各地全社会善待湖北人民”。他说，湖北人是英雄的人民。

再说客机绕开北京这件事。从3月23日起，中国当局规定，所有目的地为北京的国际始发客运航班必须从天津、石家庄、太原、呼和浩特、上海、浦东、济南、青岛、南京、沈阳、大连、郑州、西安12个指定的第一入境点入境，等到“检疫”后再回北京。

这个措施是为了预防所谓的“输入性病例”，如果是这样，当局不是早在北京远郊准备好隔离输入病例吗，为什么要绕这么大一个弯。有人讥讽：这样一来，“输入病例”分给了其他城市，北京也就可以清零了。

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