中国微信二湘的十一维空间 今天 发布方方3月22日武汉日记。方方写道，后来在第54天时，没能中止下来，于是改为写六十天。今天朋友们似乎都觉得我的危险大了起来。

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野火烧不尽，春风吹又生。

文／方方

封城第60日。难以想象的日子。

昨晚的雨下得还不小，但今天，天色又明亮了起来。无疫情小区逐渐内部开放，今天听到窗外有小孩的笑声，真是久违的声音。外出小区也被允许，只是需要控制时间。去超市购物，也建议错峰。比方老年人上午购物，年轻人下午购物。连排队距离也给出相隔1.5米的建议，诸如此类。活动的空间，正在慢慢扩展。沉寂了两个月的武汉，开始松动、透气，嘈杂之声将回归大街小巷。尽管恢复到以往的生机勃勃，还需一段时日，但只要有出行机会，也很好的呀。

开城的通知虽未正式下达，门缝却已经越来越大。省内、省外人员返汉指示，也已下达：“按照‘谁主张、谁申请’的原则，即申请、即批复。省内人员凭健康码‘绿码’通行，不附加其他手续。省外人员拥有外省健康码的，在进入武汉市境内防疫卡点时 ‘亮码通行’，即只需查验健康码、测温正常即予放行，不得要求另行提供健康证明（确实无法申领健康码的除外）、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。”非常令人高兴的信息。我自己的艰难日子，也将结束。家里老狗的皮肤病发作，也与宠物医院约好，明天送去治疗。真是天已大亮的感觉。因我自己时而需要看病，为此也了解了一下医院情况，比如我常去的中南医院。虽然日常门诊尚未恢复，但急诊已经正常进行。当初中南医院也有不少医护人员被感染，现在也大部分好转。

下午在院子里打扫，住在旁边一栋楼的同事家孩子小Y走过来问我，可不可以跟他们几个志愿者聊一下。我婉拒了聊天，毕竟杂事太多，实在没有空。于是他顺便说了下他们的志愿者团队。与小Y互加了微信，看他们的资料，始知武汉有一个叫“影子梦之队”志愿者团队。从封城第一天开始，就在为城市服务。团队固定人员均为武汉各层面的普通人，现在他们落地的主要任务是为城市小区免费运送爱心菜。我很惊异地听到，他们今天把一批医用物资寄向加拿大。当初我们陷入困境时，海外华人，几乎遍扫当地医用物资，寄回国内。现在，我们局势转缓，物资也有富裕，国内的年轻人们，也开始向外捐赠。只是转出的渠道似乎不太通畅，不知道是否可以像当时输入一样，也可让国内富裕的东西转赠出去。

目前，武汉疫情向好，医院的主要任务是治疗重症，新增一直为零。尽管此说颇有争议，但实情我不得而知。只是此刻，中国以外的国家，陷入疫情深渊之中。今天医生朋友告诉一个信息：“五百个中美华人医生建了一个大群，涵盖了小医生到大咖。”参与者多是一线的医生，他们将对一些值得关注的问题，归纳整理，总结出来，也会组织经典病例讨论，加深全球同行对新冠肺炎病例的理解！医生朋友说：“中国摸索出一套行之有效的方法，全世界都可以借鉴。我们给他们一点帮助，他们对华裔中国人的仇恨就少一点，化干戈为玉帛。”又说：“哈佛附属的麻省总医院的方案，我就是在群里看到的，美国还真是高水平。”

这是我今天最感到惊喜的信息。病毒是全人类的敌人，大家只能携起手来，同舟共济，共克时艰，才是最重要的。全球医生可以通过网络，共同讨论哪一种药物更有效果，相互沟通什么样的治疗方案最合适，疫情期间最重要的事应该是什么，诸如此类。这是人类的大善。尤其武汉的医生，经历了从松懈到几欲崩溃，再到摸索出经验这样的一个过程，是会比别人有更多体会的。他们向外传达自己的经验，最是可靠。我觉得这些医生这个群体太了不起了，真是有大爱仁心。我的这位医生朋友平时给我印象是有一点点反美的，但此时，当他与所有的同行一起来共同对抗疫情时，他的这种情绪似乎明显在消减。多么好！

到了现在，普通百姓的生活又怎样了呢？昨天跟小哥聊天，他又传了小嫂每天记录的一些日常生活。先前的购物已经改成了其他，这里记录的是关于看病的事，共两条。

一、3月18日：昨晚Z牙疼，半夜起来抹了些止牙疼的药水，只是稍有缓解。早上起来除了再抹药水以外，还含过漱口水，但情况仍然有些严重。好在稳住心态仔细检查了一下，发现并非牙齿的问题，而是牙龈有一小块溃疡。我想起来有一种治疗口腔溃疡的喷剂，赶紧让他微信联系药店，结果很顺利地买到了喷剂和清热解毒的中药口服剂。微信付款后，我便很快赶到小区西门口，接到旁边店家从围墙栏杆之间递进来的药。好方便的感觉。拿到药，心里也松了一大口气，要知道现在去医院看病是相当困难的，首先出小区难，第二进医院难。这个时段最害怕发生的，就是Z这样的重症级慢性病人突发任何必须进医院的病。

不过去西门口取药的过程相当享受，因为一个来回，足足顺道晒到5分钟太阳，好稀罕啊！今天两顿正餐都是流食，但腊鸭萝卜汤，皮蛋之类的足以保证吃饱，也够营养。买回来的药，喷剂用的较频繁，几乎过两小时就喷一次。口服药下午至晚上就喝了三次，明天才会按照说明一日三次。好在是中药，最初服用稍多一点不是很要紧吧。晚上已经好很多了，今晚应该不会再疼得睡不了觉。

二、3月19日：自闭第五十九天。Z的口腔溃疡好了很多，看来买的药很对症。今天中午在腊鸭炖萝卜的基础上，加很多剁碎的大白菜，这样泡米饭吃就是一顿营养足，又美味的流食。明天应该能恢复正常饮食了。

L的老伴儿去年中风，原本不算重的，恢复也还可以，但老伴儿心理压力大，焦虑郁闷情绪比较持久，所以漫长的自闭期间，老两口过得比较烦躁。想到上次微信时就听她叫苦，趁着今天疫情见0，大家都会很开心，就主动微信慰问一下，也问到她老伴儿情况好些了没。没想到她回过来的第一句话就是：她看到0增长大哭了一场！竟然反应如此强烈，相比之下我怀疑自己已经宅傻了，高兴还是高兴，只是很快就对自己说还没到时候，只不过第一天见0。

还没来得及交流我的感受，她已经诉了一大堆苦：哎呀，就是不行啦。一天到晚憋在家里。整天的就是想他自己的那个病，疑神疑鬼的，哎哟，我真是郁闷啊！天天在家，就说他病复发了。想去医院看，又害怕勾起他天天在那儿琢磨自己的病。然后睡不着觉。老伴儿都快把我搞崩溃了。

我岔着劝了一阵子，我说开始进入老伴时期了，后面更多的日子就是这样平下心静下气慢慢过。只要伴儿还在身边，日子就不会冷清孤单。我还建议她试着把自己当成一个大大咧咧的家长或者大姐，把老伴儿当个不太懂事理的儿童，不行了就嘻嘻哈哈或装脑残。我觉得心理有毛病的人有个特点，他说煤球是黑的，你一定要一本正经附和就是黑的，然后该干啥干啥。实在没法附和，也不要试图讲道理，那样会搞僵的。可以选择少说话不说话。没办法，就得这样，因为对方确实是不在完全正常状态。

读到嫂子的记录，觉得很有意思，她所说的“对方确实不在完全正常状态”的话，也很好玩。

封城六十天，是一个可值纪念的日子。今天有特别多的人来跟我说，不要再继续写下去了。他们或许都在担心围攻我的人太多。其实我前阵子计划写到54篇，跟朋友笑说，正好一副扑克牌。后来在第54天时，没能中止下来，于是改为写六十天。今天朋友们似乎都觉得我的危险大了起来。而且，我也感觉到：下午，来我微博围攻的人，明显又一轮增多。朋友们大概也知道这一波的围攻者，是什么人吧。

前几年有一句口号叫作：“帝吧出征，寸草不生”。当时我也觉得有趣，还转过一些的帖子。今天下午，朋友群有人在转“帝吧官微”在微博上的“号令”。帝吧官微列出了针对我的很多条款。很有意思。也很有趣。在帝吧“吧主”的眼里，我或许就是他们现在的敌人吧？毕竟去年帝吧官微在赞赏集体爆粗口是爱国行为时，我公开批评过他们，我的微博也是为此而遭封。帝吧是千万粉丝的大体量群落哦。我这种冒犯，或许是“吧主”所不能容忍的。因为，毕竟他领导的是天下第一大吧，这世上没有他战胜不了的对手。这就有点好玩了。不过，我倒是相信，帝吧中百分之九十九以上是有理性的年轻人。没有这些理性的人支撑，这个吧怎么可以维持得这么久？“帝吧出征，寸草不生”这样的口号，当个广告语还是蛮不错的。

现在正是春天。春天是让人觉悟的季节，也是给人信心的季节。这个觉悟和信心就是：野火烧不尽，春风吹又生。

中国微信二湘的十一维空间 今天 所作作者简介：方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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