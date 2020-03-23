中国客惹人心惊胆战？香港澳洲谣传遭“入侵”抢购物资

一团疑似大陆购物团被人拍到在九龙城码头上岸，惹起有人突破隔离令在港搜购物资，经查后原来上岸者乃一邮轮员工。

香港和澳洲均传出有大陆团有组织有预谋地到本地商店进行大肆搜购的传闻，香港的传闻在再三的追查之下证实并非事实，但澳洲的传媒尽管再三指出有大量疑似中国人乘坐多辆旅游巴到地方小镇的超市进行疯狂式搜购的传闻查无实据，但在部分政客的推波助澜下，仍然有不少人深信不疑，为这次新冠状病毒在西方国家所挑起的种族歧视，火上浇油。

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香港虽然已经对大陆进行半封关，所有大陆客入境后必须自我隔离14天，但有九龙城街坊拍到有大批疑似大陆客个个手提行李箱从当地码头上岸，貌似一个“配备完善”的搜购团，网络一时议论纷纷。

有网民发现，九龙城马头角公众码头近日出现大批疑似内地团，而所有人士都是携带行李，其后更登上旅游巴离开。据苹果日报报道，九龙城区议员黎广伟、马希鹏向车站休息室查询后，确认在上周五（20日）下午时份，有两团或以上操普通话及外语人士经船到达马头角公众码头，及后沿旅游巴停车场方向离去。

“陆客逼爆九龙城”的面书专页指，有街坊拍摄到有大批疑似操普通话的内地人于马头角公众码头下船，并聚集于九龙城码头巴士总站，疑似等候旅游巴。从片段可见，他们都有携带行李，甚至是“大包小包”，因此街坊推断他们是内地团；也有网民就留意到，片段最后有两位女士拿一本蓝色，及一本枣红色的护照，当中似乎夹住了一张机票，怀疑上述“旅行团”应为途经香港的外国留学生。

但这个所谓大陆抢购团，查证原来是一个邮轮的船员团体。香港旅游促进会总干事崔定邦回覆传媒查询时指出，该批是丽星邮轮的船员，当时船员正在下船，等待公司所提供的旅游巴。崔说，自从香港于2月8日宣布所有经内地入境的人士需强制检疫14日后，已暂停所有大陆团来港。

不过澳洲的谣言，尽管查无其事，却有政客推波助澜，传闻不息。根据英国卫报澳洲版21日消息指出，澳洲网上近日突然充斥传闻，均指向有大批疑似中国人的购物团，乘坐好几辆旅游巴士分头到地方的超市进行疯狂抢购，他们首先是抢购厕纸，之后是其他食物和罐头，货架被扫精光。

根据网上传闻，被中国客“入侵”的澳洲地区，包括新南威尔斯的Deniliquin和Gulgong，以及维多利亚的Kyneton等。

卫报指出，墨尔本的传媒The Age只是根据所闻而指出，甚至连墨尔本的Gisborne、Romsey、Seymour、Woodend、Daylesford 以及Gisborne等地区，也出现疑似大陆抢购团。

但卫报指出，该报和澳洲最大的传媒集团之一ABC的记者，迄今并无找到可信的证据证明网络的传闻属于事实，报道还指出：“在这个人人都有手机的今天，居然没有一张可信的照片以兹证明传闻，难以令人信服。”

不过，澳洲内政部长都顿（Peter Dutton）星期四在电视节目2GB上，不但为传闻火上浇油，甚至还添增种族歧视的成分。电视节目主持人声称他有照片证明传闻，“一车一车的亚洲裔澳洲人，冲入包括Aldi、Coles和Woolies等购物中心，一下子就把货架扫个精光”。

都顿之后接口说，他同意主持人的说法，又说当局正在调查事件，他并且相信背后有一个犯罪集团在操控这些活动。

都顿说：“我知道有些人相信这是非法谋利活动。他们在囤积，不是为了他们的需要。我认为他们要就是把货物寄往海外，或者在黑市市场转售谋利。我要严打这些人，且看我抓到他们之后会如何对付他们。”

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