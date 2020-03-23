中国宣告第二针新冠疫苗注射了 军方首席生化武器专家第一针

据中国官方消息说，中国工程院士、有首席生化武器防御专家之称的陈薇院士领衔的军事科学院军事医学研究院科研团队研制的重组新冠疫苗，正在湖北武汉进行Ⅰ期临床试验，已陆续有志愿者进行疫苗接种。已接种的志愿者透露，陈薇自己试打了第1针疫苗。此前有消息指造假，但该消息确认是真的。有消息指世界罕有军方生化专家领衔研发疫苗。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道说，中国“第一针疫苗”打在首席生化武器专家身上！志愿者说：注射后一切良好。

据该报道称，一张配文为“疫苗第一针，院士先试”的图片3月3日晚开始在大陆社交网络疯传。该图片被认为，陈薇院士团队研制的疫苗已进入临床阶段，配文还称，“第一支新冠病毒疫苗，今天注射到陈薇院士左臂，专家组7名党员也一同注射。”当时，这则讯息被大陆官方纷纷辟谣。最新报导指出，目前，中国大陆第一针疫苗确实是打在陈薇身上。

该报道引据《新京报》消息，本次临床试于3月16日获批启动。公开资讯显示，Ⅰ期临床试验在武汉进行，目前正招募18至60岁健康志愿者，共计108名，分为3组，分别接种一针低剂量、中剂量和高剂量的疫苗。近日，已陆续有志愿者接种疫苗。编号“038”、武汉大学保卫部职工任超作为志愿者，参加了中剂量组试验，并在3月20日接种了疫苗。他透露，“在注射疫苗的时候才听研究团队的人说，是陈薇院士打了第一针，她亲自上的。”

据该报道说，任超还表示，“我从注射到现在已经过了24个小时，没有任何不良反应，身体状况一切都好，我身体还不错的，平时喜欢体育运动。”注射之后志愿者还需要做些什么？他表示，注射之后要在隔离点观察14天，配合抽血，每天记录自己的资料，“我们如果有什么样的感觉和反应，就可以第一时间记录在研究团队给我们发的日记卡上，但记录的指标不是很方便透露，隔离结束后，还会有半年的随访，后续还要定时定点采血。”对于志愿者的详细情况？任超还表示，“我们都单人单间，住在隔离点；我只知道我们这个组最大的57岁，最小的19岁，还是在读大学生。”

不过此前的消息说，陈薇的专家组成员均在庄严的环境中全体注射了新研疫苗。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅