中国新报新增新冠确诊39例全部为境外输入 湖北连第五日无新增

据中国国家卫生健康委员会今天公告，3月22日全国报告新增确诊病例39例，全部为境外输入，新增死亡病例9例，新增疑似病例47例。湖北已连续第五日无新增病例，此外今日无境外输入关联病例，3月21日广东首次报告境外输入关联病例。

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据路透社今天报道说，3月22日中国大陆新增新冠确诊39例全部为境外输入，较上日略降。

据中国国家卫生健康委员会周一公告，3月22日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例39例，全部为境外输入，新增死亡病例9例（湖北9例），新增疑似病例47例。湖北已连续第五日无新增病例，此外今日无境外输入关联病例，3月21日广东首次报告境外输入关联病例。

上述新增报告境外输入确诊病例39例仍主要来自北京、上海和广东（北京10例，上海10例，福建6例，广东6例，山东2例，甘肃2例，浙江、河南和重庆各1例）。截至3月22日24时，累计报告境外输入确诊病例353例。

当日新增治愈出院病例459例，解除医学观察的密切接触者661人，重症病例减少96例。

该报道说，湖北累计治愈出院病例59,879例（武汉42,788例），累计死亡病例3,153例（武汉2,517例），累计确诊病例67,800例（武汉50,005例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例507例：香港特别行政区317例（出院100例，死亡4例），澳门特别行政区21例（出院10例）。

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