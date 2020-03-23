中国驻法大使馆推特转发疫情来源涉美文章 提 “特朗大流行病”

自巴黎方面消息，近日随着中美两国政府就近期在全球范围内形成“大流行”的新冠肺炎疫情来源问题争论不休之际，中国驻法国大使馆也在周一通过推特，转发中方媒体质问“美国就疫情应回答三大问题”等推文及原创推文，进一步参与到这场舆论战当中。

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中国驻法大使馆当天在推特上转发了一篇由官媒中国环球电视网（CGTN）法文网站，发表的题为“评论：美国应对2019冠状病毒病（COVID-19）疫情回答三个问题”的文章。中方使馆引述文章就疫情涉及美国的内容指出，“第一个问题，自去年9月发生并造成20000多人死亡的流感中包含了多少2019冠状病毒病病例？美国是否曾试图将新冠肺炎隐藏在流感（统计）当中？”。中国驻法大使馆的推文还写道，“第二个问题有关去年7月位于马里兰州德特里克堡的全美最大生化武器研究中心被突然关闭，（该中心）被关闭后美国出现了一系列肺炎或类似病例”。中方使馆的推文并进一步提出，“第三个问题，为什么几位美国高级官员在股市下跌之前就出售了很多股票，同时向美国公众保证2019冠状病毒病在美国是可控的。”

此外，中国驻法大使馆的推特随后引述了澳大利亚总理莫里森3月20日接受悉尼广播电台2GB采访时的发言称，在澳洲确诊新冠肺炎病例中，大约80%是海外输入病例或是与海外回来的人有过直接接触的人，在这些病例中，“大多数病例来源于美国”。澳大利亚政府是在中国官方于今年1月20日证实新冠肺炎在湖北武汉等地爆发后，最早对中国入境人员采取限制措施的国家之一。莫里森曾在2月1日宣布，禁止所有之后从中国飞抵澳大利亚的民众入境，澳大利亚公民、永久居民以及两者的直系亲属和机组人员除外。莫里森政府并于3月19日进一步强化了入境管理措施，宣布从3月20日晚9时开始，所有非澳大利亚公民(不包括永久居民及亲属)，将完全禁止进入澳大利亚。

中国驻法大使馆的推特还进一步发推文称，“德特里克堡基地关闭后，N1H1流感在美国爆发。 2019年10月，美国官方机构组织了一场针对全球大流行病的演习，编码为‘201事件’。 2个月后，在中国武汉确诊了首例2019冠状病毒病病例。中方使馆在当天就新冠肺炎疫情涉及美国的内容就此还并未结束，其稍后发文称，“在接受《科学》杂志采访时，美国免疫学家安东尼·福西（Anthony Fauci）表示，特朗普总统的声明暗示中国可能在3至4个月前（向外界）透露2019冠状病毒病‘不匹配’（事实）。福西还补充说，他将永远不会使用‘中国病毒’一词。”

紧接着，该受认证推特账户引述美国新闻网站《每日野兽网》（The Daily Beast）发表的，批评白宫存在应对新冠疫情威胁处理不当，并存在所谓“掩盖事实”的文章写到，“美国依靠谎言和种族主义而不是科学和有效措施来遏制2019冠状病毒病。 看一下《每日野兽网》有关白宫通过采取肮脏的战术（les tactiques vilaine）以转移对# ‘特朗大流行病’（#Trumpandémie）批评（的报道）”。事实上，中国驻法大使馆的上述推特言论与中国外交部发言人赵立坚3月22日的推特发言类似。他称，“推特美国疾病控制和预防中心（CDC）承认，在2019年流感季中，一些新冠肺炎患者被误诊为流感。3400万人感染，2万人死亡。如果新冠肺炎从去年9月开始，美国又缺乏检测能力，那么有多少人可能已经被感染？美国应该找到‘零号病人’是什么时候出现的。”

而这已不是赵立坚第一次就类似话题向美方发问。3月12日，他曾用中英文连发多条推文，针对美国疾病控制与预防中心(CDC)主任罗伯特·雷德菲尔德(Robert Redfield)3月11日在美国国会众议院作证时的发言视频记录节选发推文，指称“美国疾控中心主任被抓了个现行。”他还反问，“零号病人是什么时候在美国出现的？有多少人被感染？医院的名字是什么？”赵立坚在系列推文中并质疑“可能是美军把疫情带到了武汉。美国要透明！要公开数据！美国欠我们一个解释！”值得注意的是，包括赵立坚及多个中国驻外使馆指控或暗指新冠疫情在中国出现与美国有关的言论，并非中国外交部就疫情来源问题向外界传达出的唯一态度。

中国驻美大使崔天凯3月17日在接受AXIOS新闻网站和HBO电视网联合节目的采访时，被记者问到中国外交部的发言人赵立坚在散播病毒来源于美国实验室的阴谋论。他有相关证据吗？的问题回答称，“也许你可以去问他”。面对您是大使，您问了他吗的追问，崔天凯则指出，“我在此代表的是中国国家元首和中国政府，不是某个具体个人”。记者提出，他是代表中国政府发言吗？是赵立坚还是您代表中国政府发声？对此，崔天凯回答称，“我是中国驻美国的代表。”

同样就以赵立坚为代表的中国部分外交官员所提出，新冠疫情发源涉美阴谋论问题，中方外交部另一发言人耿爽则在3月23日的记者会上重申，新冠病毒源头的问题是一个科学问题，需要听取科学和专业的意见。世卫组织和国际社会有明确的共识，那就是不能将病毒同特定的国家、地区或者种族相联系，反对借此搞污名化。他亦表示，一段时间以来，个别美国政客和高官诋毁中国政府和中国人民的抗疫努力，借新冠病毒对中国进行污名化，我们对此坚决反对。

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