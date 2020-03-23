中美女发言人对撕 互轰抹黑

中国外交部发言人华春莹近来透过推特指出，“1月3日以来，中国不断向美国更新新冠病毒的信息及应对措施，美国国务院1月15日也通知了疾病预防与控制中心关于此病毒的警告。现在却怪中国推迟通知？这是认真的吗？”不过，美国国务院发言人奥特加斯则透过推特反驳，“1月3日，中国当局已经下令销毁新冠病毒样本，并让武汉的医生们噤声，还在网络上进行审查，有关中国方面处理疫情的时间表，绝对必须接受世界的审查。”

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据美国之音今天报道说，新冠疫情持续在世界蔓延之际，美中双方在社交媒体上相互指责。

中国外交部发言人华春莹近来透过推特指出，“1月3日以来，中国不断向美国更新新冠病毒的信息及应对措施，美国国务院1月15日也通知了疾病预防与控制中心关于此病毒的警告。现在却怪中国推迟通知？这是认真的吗？”华春莹还谈到，“依据传染病防治法，中国认为新冠病毒具有高致病性，就如同世界卫生组织所说，中国以创纪录的短时间识别出病源，并与世界各国分享基因排序，帮助他们应对疫情。”

不过，美国国务院发言人奥特加斯则透过推特反驳，“1月3日，中国当局已经下令销毁新冠病毒样本，并让武汉的医生们噤声，还在网络上进行审查，有关中国方面处理疫情的时间表，绝对必须接受世界的审查。”奥特加斯还回应，“中国的说法根本是一派胡言，你现在强调它有高致病性，可你们的官员上个月却阻止世界卫生组织的报告提及新冠病毒是危险的病源。”

据该报道说，美国国务卿蓬佩奥日前接受媒体访问表示，中国对疫情信息不够透明，浪费了许多珍贵的时间，加上美国的医学专家无法前往协助，因此根本无从做出正确判断及彻底了解病毒，同时在疫情暴发的初期，数十万人离开了武汉，去到像意大利这样的国家，给当地带来了苦难。

美国总统特朗普日前透过推特指称新冠病毒是“中国病毒”，并强调这是因为中国政府散布病毒是美军传入中国的不实信息，而他的说法非常准确地指出病毒的来源。

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