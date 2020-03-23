南早：4.3万隐性“带毒者”中国未包括确诊数字之内

大陆官方连日宣传中国疫情已告缓和，甚至连重灾区武汉因为连日录得零感染而将局部解封，但根据南华早报引用大陆官方机密的数据报道，感染武汉爆发的新冠状病毒但却没有呈现症状或延迟出现症状者，数字可能是被确诊者的三分之一。

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根据这份机密政府报告，直至2月底为止，中国确诊感染武汉病毒但又没有出现症状的人数，超过4.3万人。他们均被隔离及医学监察，但却没有被计算在官方的确诊数字之中。根据官方的数字，中国至今有大约8万人确诊感染病毒。

国家卫健委2月初更改指引，无症状个案不列入确诊病例，也毋须对外公布，外界一直无从得知真实感染情况。南早日前独家取得中国政府内部文件，显示境内的无症状感染者截至2月底有4.3万人，达内地整体感染人数三分之一。无症状感染者按规定隔离14天进行监察，若在隔离期间出现症状，就会及时修正为确诊个案对外公布。

根据中国官方数据，截至3月21日，确诊个案只较2月新增1260宗，意味着4.3万无症状个案大部份均维持无症状。换言之，若将2月的无症状数字计入目前的累计数字，内地整体感染人口最少达12万宗之多。

据苹果日报报道，武汉协和医院有医生认为，当局即使不放入确诊病例，也应单独计算并及时通报，“讯息透明化带来不是不安，反而是踏实与信任。”

对于无症状感染是否列入确诊个案，各国标准不一。世卫、香港、南韩都将所有呈阳性个案列入确诊，而意大利、美国、英国则不会对除医护以外的无症状人士做测试。而香港在截至3月14日的138宗个案中，有16宗、即11%属无症状感染。外国多项研究都发现，无症状感染者同样具有传播病毒的能力。

武汉零新增数据一直受到外界质疑，武汉日前有社区贴出通告指小区内有人感染，但第二日武汉仍然公布零新增个案，小区解释病人是无症状感染者。网上近日亦流传一封自称湖北记者的文章《我最难忘的一天》，踢爆官方个案清零造假，包括当地的同济医院新增100多宗个案，以及一名刘姓婆婆感染出院后疑似复发，去看医生却被多间医院互相推诿，质疑“零增长”背后只为了让大家复工。

当局在凌晨1时急发通报回应，指事主因未确诊，难以分类处置，所以等待时间较长，期间也未发现有相互推诿问题。通报又强调近日的零新增个案，是各医疗机构、疾控部门直接上报，数据客观真实。根据当局最新公布的数字，大陆本土个案几近“归零”，前日新增45宗境外输入及1宗与输入个案有接触的病例，湖北更是连续4日没有新增个案。

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