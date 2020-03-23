安倍和小池百合子同意东京奥运会延期

针对新型冠状病毒疫情在全球扩大的影响，国际奥委会（IOC）22日公布新方针称，将与东京奥运组委会、东京都政府、日本政府就东京奥运延期等方案进行探讨，其中包括开幕的日期，在四周内公布结论。而日本首相安倍晋三23日在参院预算委员会会议上表明，他和国际奥委会的观点一致，没有取消这一选项，但是会同意延期的想法。东京都知事小池百合子也在23日的记者会上表示了同样的想法。

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安倍指出：“国际奥委会的判断，是依照我提出的以完美的形式举办的方针。假如做到这一点面临困难，将把各位运动员的事情放在第一位加以考虑，那么延期也是不得已的。”

关于所谓完美的方式，安倍指出：也就是让所有国家的运动员在万无一失准备的基础上参加的安全与安心的盛会。

关于东京奥运会和残奥会是否能取消的提问，安倍指出：这要由国际奥委会来决定，但是“没有取消的选项” 。

而东京都知事小池百合子在23日的记者会上，在提及安倍首相以完美的形式举办不可能的情况下延期也是不得已的”的想法时表示：我也是这样想的。

小池百合子说：国际奥委会、东京奥运组委会、东京都政府将紧密合作，今后将怎么办？课题很多，需要研究。

东京奥运会和残奥会组织委员会会长森喜朗和武藤敏郎事务总长23日东京晴海举行记者会,承认正在就延期等进行研究。

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