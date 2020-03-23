官方银行称今年经济增长仅2.6%但明年爆9.0%

中国国家投资银行中金公司今天发表报告指出，鉴于武汉新冠肺炎疫情扩散全球，并已波及金融市场，2020年中国国内生产毛额（GDP）成长率将只有2.6%；而第1季GDP年增率更将出现负值的-9.3%。至此中国官方多次表态对维持经济增长展望信心。

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据中央社今天报道说，官方银行：中国首季经济负成长，全年仅2.6%。

但据中金这份报告提到，2021年在经济情势走稳、且2020年基期偏低下，中国GDP成长率可望大幅回升到9.0%。

报道引据路透社消息，今天在“中金宏观”微信公众号公布的这份报告指出，随着防疫隔离措施的松绑及复工率上升，中国第2季经济成长会明显恢复，GDP年增率将回升到4.3%。

中金2月2日发表的上一份报告原本预估，武汉肺炎疫情2月中旬左右可进入“缓和期”，在2月底至3月初进入“平台期”，疫情对中国经济整体影响的不一定会超过2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）期间。但今天的最新报告指出，目前看来，海外疫情的扩散可能比先前预料的范围更广、影响更大、且持续时间更长。更令人担忧的是，新增确诊病例仍以每天约20%增幅快速上升，未见趋缓迹象。

报告提到，由于海外疫情全面升级，且殃及所有的主要经济体，尤其是美国。而欧、亚及中东的疫情对地区及全球经济的影响也不容小觑。与此同时，在一些先前疫情趋缓的国家，输入性病例及随之复发的本地传染，也为防疫带来第2波压力。

据该报告认为，就经济成长结构而言，2020年中国出口恐较2019年大减约18%，将拖累第2至4季的经济成长。至于进口，降幅可能更达约25%。至于分季，外需预计要到第3季的才会开始回升，第4季则可明显加速。

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