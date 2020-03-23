崔天凯称病毒源自美国是一“疯癫”阴谋论并与其撇清关系

中国驻美大使崔天凯接受美国传媒访问时，与早前外交部发言人赵立坚声称武汉病毒的源头来自美国一说，撇清（disown）关系，更形容这是一“疯癫（crazy）”的阴谋论。崔天凯此说明显与赵立坚的说法有所出入，凸显了中国意图将目前肆虐全球的传染病责任归咎美国，并且将自己打造成救世者形象的国际宣传攻势，或许已经遭到挫折。

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美国有线电视HBO的新闻节目Axios在美东时间傍晚6点播出了崔天凯的访问节目。崔天凯曾数次不满主持人的问题而出现针锋相对的场面，包括主持人问到有关民间记者陈秋实深入武汉采访疫情时失联一事，以及中国在维吾尔自治区设立劳改营问题。

崔天凯在访问中说，他一直都坚信，散播新冠状病毒源头来自美国一个军事实验室的谣言，是“疯癫”的。崔天凯一个多月前接受美国CBS新闻节目“面对国家（Face the Nation）”访问时，也曾形容这个谣言是“疯癫”的阴谋论。但当时赵立坚尚未开始对外散播这个阴谋论。

根据Axios的分析报道，崔天凯这次明显与他的同僚划清界限，是中国政府驻美最高官员发出的一个重要信号。

美国白宫从总统特朗普而下，都对中国企图散播美国军人将病毒带到武汉的谣言感到震怒，国务院甚至召见崔天凯对此表达美国的不满。

在访问中，主持人问到维吾尔人在集中营涉嫌遭到残暴的对待一事，崔回答称继续谈论这个问题并不具建设性，崔一度更指责主持人侮辱中国共产党，而且将中共与中国人民划成等号。

主持人然后不断追问有关中国当局打压医生吹哨人，以及封锁足可挽救更多人命的重要疫情讯息的时序表，崔回答：“有关李医生（李文亮）和他的同僚，中央政府已经展开调查。”

主持人然后问：“我看过华尔街日报的专栏，对我来说，文章并没有违反任何法律，它只不过批评......”崔接口说：“那篇文章对整个中国极具侮辱性。”主持人：“大使先生，我肯定有人不同意这个看法......问题是，只因为你们不同意一篇文章的内容就驱赶记者出境，这是否是一个好主意。”

崔天凯说：“或许你应该先问一下，刊登这篇文章是否是一个好主意。”

访问提到民间记者陈秋实在武汉失联一事，主持人问“民间记者陈秋实现在在哪？他之前深入武汉报道了疫情之下武汉人民所经历的慌乱遭遇。”崔：“我从未听过这个人。”

主持人：“真的吗？陈秋实？”崔：“为什么不？”

主持人：“2月9日你在面对国家的节目中，也曾被问到这个人。”崔：“没有，我当时并没有被问到任何一个个别的记者。”

主持人：“我看过那段视频，玛嘉礼布瑞南（面对国家节目的主持人）当你的面提到陈秋实这个人。”崔：“我那个时候不知道他是谁，现在也不知道”

主持人：“现在已经是一个多月之后的事，你难道一点都不好奇的想知道他是谁吗？”崔：“我们中国有14亿人民，我怎可能认识每一个人？”

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