新冠疫情 中国房地产深陷震央

2019冠状病毒疾病对中国经济带来的影响正逐步显现，其中房地产行业深陷震央。有机构统计，中国2月份前100家房企销售业绩大跌44%，而房地产业营运占中国国内生产毛额（GDP）达25%。

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据中央社今天报道说，疫情使销售大降，中国房地产业深陷震央。英国金融时报日前一篇专栏文章表示，各国央行采取宽松货币政策的情况下，目前的风险集中在全球金融危机以来，企业债务的大规模累积。而中国房地产行业正处于这些债务的震央。

该报道说，今年2月，中国前100家房地产开发商的销售业绩下降了44%。财新报导指出，以往通常是房地产销售旺季之一的1、2月，至今已超过100家开发商破产。2月间，中国房产商住房销售下降近40%，预期3月还可能下降。中国最大的房地产开发商恒大2月销售虽然逆势成长，但这只是因为该公司2月份降价25%，3月更加码降价22%。

该报道引述金融时报先前消息，中国土地拍卖目前不到平均的1/4，显示房地产市场存在压力。标普（S&P）报告也称，1至2月房屋新开工面积下降45%，如果到4月份仍受封城影响，今年房屋销售可能下降20%。

中国房地产市场的波动连带影响到离岸美元市场。美元债券过去一直是中国开发商大量举债的标的。中原地产数据显示，由于境内融资日益困难，中国房地产开发商的境外美元贷款去年增加了52%，达到752亿美元的历史高点。

另一方面，美元汇率的波动也让中国房产商受伤惨重。人民币兑美元汇率上周“破7”，加大了开发商偿还美元债务的难度。

该文章说，惠誉（Fitch）已经就可能的违约发出警告。但地方政府能否提供大量支持，目前还不得而知，因为它们也依赖于卖地收入。

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