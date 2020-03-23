无数无症状者 遭指是中国疫情黑洞

中国多日公布无新增新冠肺炎本土确诊个案，各界才注意到，当局未将无症状感染者纳入确诊名单。翻查官方疫情防控方案发现，当局早在1月底的第三版，便将无症状者与确诊病患分列。

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据中央社今天报道说，1月底就与确诊分列，无症状者恐成中国疫情黑洞。消息指中国多日公布无新增武汉肺炎本土确诊个案，各界才注意到，当局未将无症状感染者纳入确诊名单。

由于世界卫生组织（WHO）规范，无论是否出现症状，经检测呈阳性都算是2019冠状病毒疾病确诊患者。中国的做法明显与世卫组织背道而驰，也让可能具有传染力的无症状感染者成为疫情黑洞。

据指中国国家卫生健康委员会自3月18日至22日，其中有4天统计新增确诊病例均为境外移入，本土确诊病例维持0新增，另一天则为新增1例，累计确诊8万1093例。

在全球爆发疫情的情况下，这种情形引发各界质疑。日前一篇作者自称湖北记者的文章“我最难忘的一天”在中国网络流传，其中提及多地仍有确新增诊病人。

该报道说，武汉市卫生健康委员会官网22日凌晨刊登通报澄清，这篇文章所指情况不实，多起确诊病例并非近日新增。但通报提到一名位在丽水康城社区的病患因属无症状感染者，被认定“非确诊病例”，引发各界关注。

中国国家卫健委官网在1月28日公告的“新型冠状病毒感染的肺炎防控方案（第三版）”的“监测定义”，便把疑似病例、确诊病例、轻症病例、无症状感染者分开列计。虽然在后续公布的第四版中，当局认定“无症状感染者也可能成为传染源”，但直到3月7日公布的第六版仍将疑似病例、确诊病例、无症状感染者分列。

该报道引据中共官媒人民网22日消息，自1月28日开始，如果病毒核酸检查呈阳性，但没有症状的感染者，并不会纳入每天发布的确诊病例中。这些感染者需要集中隔离14天并做进一步的检测来进行判断。如果无症状感染者在隔离期间出现症状，才会将其作为确诊病例报告并公布。但报导引述解放军呼吸病研究所前所长刘又宁表示，目前无症状感染者可分为两类，一类是尚在潜伏期，潜伏期一过就会有症状，另一类则自始至终无症状。

关于中国官方对于无症状感染者的追查机制，第六版方案显示，这类人员主要透过密切接触者筛查、聚集性疫情调查和传染源追踪调查等途径发现。换言之，一旦感染源不明，这类感染者便难以被发现。

据香港英文报刊南华早报22日引述中国政府未公开的机密资讯指出，中国境内无症状感染者人数，在所有经检测呈阳性反应的患者中，可能高达3成。不过报导并未说明如何取得这份机密资讯。报导引述北海道大学传染病流行病学教授西浦博（Hiroshi Nishiura）团队的研究指出，自疫情重灾区武汉返回日本的患者中，无症状感染者占30.8%，这个数字相近于中国政府未公开的机密资料。

中央社说，此外，欧盟（European Union）公布的报告则显示，意大利的无症状感染者比例占44%。

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