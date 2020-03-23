武汉疫情清零 美媒说当地无人信

在疫情爆发三个多月后，3月18日，武汉封城第56天，中国首次通报湖北新增确诊病例零例。此后四天里，这个数字一直维持在零。“这是一个惊人的成就，”中国官媒引述世界卫生组织总干事谭德塞的话说，“为其他地区提供了希望。”武汉市民曝料，身边认识的人，有已经复阳的，武汉现在不收治。但是有公共卫生专家警告，尽管疫情中心已经转移到欧洲，但中国随时可能爆发第二波感染。

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据美国之音今天报道说，武汉病例清零？市民：“只有傻瓜才相信”。一位武汉市民通过加密通讯软件给美国之音传来消息。他的一位熟人近日疑似冠状病毒肺炎复发。到医院就诊时，院方的说法是，症状轻微，回家自行隔离。据该市民说，“我们要完蛋了。我身边认识的人，有已经复阳的，武汉现在不收治。”

在疫情爆发三个多月后，3月18日，武汉封城第56天，中国首次通报湖北新增确诊病例零例。此后四天里，这个数字一直维持在零。“这是一个惊人的成就，”中国官媒引述世界卫生组织总干事谭德塞的话说，“为其他地区提供了希望。”但是，看似的形势大好并未让身处疫情发源地的武汉民众感到心安。

该报道说，那位要求匿名的武汉市民说，几天前就有在一线工作的家人对他说， 现在武汉很多医院又停诊了， 因为来看病的不少人被查出是潜在感染者。当他进一步询问时，对方支支吾吾，只是告诉他“别出门”。据这位市民说，“我真的好慌。”

在小区业主群里，人们传播着不止一个社区3月20日新发布的紧急通知，警示小区内又有新增病例。

报道指在社交媒体上，一篇题为 《我最难忘的一天》的文章被广泛转发。据称是“湖北一位主流媒体记者”记录了他3月19日随武汉一位疑似复发的患者及其家人辗转多家医院就诊，却屡遭拒绝的经历。民间还传出，同在3月19日这天，华中科大同济医院确诊了100多例。区长在医院陪了一晚上，不让上报。

官方下令删除了这些信息并迅速出面辟谣，但是民众并不买账。

据新浪网民安吉拉·赫本说，“作为一个武汉人，清零这事儿连我小区大爷大妈我问的都觉得有问题，” 安吉拉·赫本是当地小有名气的志愿者，疫情期间为社区筹集物资。

一位武汉业主在微博上说，本来小区物业每晚会公布疫情，但3月19日晚间下了一个通知，说全市疫情趋于平稳，按照上级要求不再公布小区感染人数。她顿时觉得惴惴不安。据武汉市民徐武对美国之音说。“共产党欺骗几十年了，只有傻瓜才相信。”徐武80岁的父亲2月初确诊患上新冠肺炎，几经周折后被收治。近日院方通知他出院，到隔离点隔离。

一位不具名的武汉医生对日本共同社说，为了展示习近平政府抗击疫情的成果，接受治疗的患者人数被明显压低。许多仍有症状的患者被突然终止隔离，部分检测也被暂停。这位在隔离点工作的医生说， 为配合习近平3月10日到访武汉，当地篡改新冠肺炎患者的数字，政府的数据“不可信”。

该报道称，北京时间3月21日上午，美国之音联络到的武汉市第一医院的一位医护人员承认，的确有复阳患者，但属个别现象。“你可以上网去看啊，”她不愿多谈，在以工作忙为由挂断电话前对记者说，“你知道的也就是我知道的。”

当天晚些时候，另一名武汉消息人士对美国之音说，他身边已有几位复阳患者，现在全部不确诊。“王忠林说了，再有一例就要追责，谁还敢确诊啊，”他说。

山东省济南市委书记王忠林2月中空降武汉，接替武汉市委书记马国强成为“一把手”。履新后不久，他宣布在广大市民中开展感恩教育，在当地引发巨大反弹。

“武汉清零，是为了给西方好看，为了复工，是政治清零，”这位武汉人说。他希望不透露真实身份。他说，几天前自己又被当地警方训诫了。“不确诊、不收治、不上报，再把确诊病例都当成不用统计的无症状感染，当然就会确诊病例‘零增长’，”以学术打假著称的网络名人方舟子在推特上说。“假的，都是假的。”

就在中国最高领导人习近平视察武汉后不久，官方报告的确诊人数迅速下降。过去一周来，湖北多个县市陆续传出解除封锁。一些地方民众放起烟火庆祝重获自由。武汉市尚未解封，但当地部分服务业获准复工复产，近八成小区居民得以走出封闭的家门，定时下楼活动。

该报道称，不过有公共卫生专家警告，尽管疫情中心已经转移到欧洲，但中国随时可能爆发第二波感染。

据香港大学公共卫生学院流行病学和生物统计学分部主任高本恩指出，“我认为现在庆祝为时过早， 第二波可能已经在中国出现，只是目前处于早期，尚未被发现。” 专家们说，新冠病毒比2003年导致8000多人感染的SARS病毒更难检测，停留的时间也更长，这增强了复发风险，也让新一轮疫情大流行变得难以避免。

美国之音说，中国的宣传机器正在开足马力，吹响疫情总决战和复工复产的号角。据官方的宣传口号说，“春已至，花会开，一切美好终将到来。”但那位最近被训诫的武汉市民对美国之音说，“掩耳盗铃，又回到了一月，回到了原点。”“李医生白死了，”另有网民写道。“我心都凉了。”

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