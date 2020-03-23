沈阳名店祝贺美国日本疫情爆满疫帆风顺

据苹果日报今天报道说，武汉肺炎在中国内地爆发，继而输出疫情，令全世界过百国家相继出现病例。中国当局不断用偷换概念言论，试图带风向，当中包括外交部发言人赵立坚质疑美军将冠状病毒带到武汉。近日网传辽宁沈阳一间名为的“杨妈妈粥店”，竟在大门外竖立充气拱门，挂上印有“热烈祝贺美国疫情 祝小日本疫帆风顺长长久久”的横额。

广告 继续浏览后续

据苹果日报今天报道说，辽宁粥店挂幸灾乐祸“祝贺美国疫情”横额 网民：义和团子民。该报道称，《苹果》记者今日下午致电粥店，惟电话无法接通。

据消息有指，挂出幸灾乐祸横额的“杨妈妈粥店”应是太原街旗舰店，惟电话已无法接通。《苹果》记者致电当地另一家位于文体西路的“杨妈妈粥店”，员工确认事件属实，惟他们跟太原街店“不是一起的”，详情他也不知道，估计会把横额撤下。

该报道称，一名当地居民向中国《新京报》记者透露，他的朋友昨日在粥店门口确实看到网传照片。今日下午他经过店舖时，已经看不到横额。今日下午2时许，一名“杨妈妈粥店”太原街店的一名员工表示，今日刚返到店舖复工，不太清楚横额一事，但横额已被取下，公安机关正对此事介入处理：“今天早上很多人都在找我问这个事，警察也前来询问，但我不知道是谁挂的。”粥店所在辖区内的太原街派出所工作人员表示，已针对此情况展开调查。

据报，杨妈妈粥店号称“中国粥文化品牌引领者”，早于2014年已在沈阳开设66间分店。同年11月，《辽沈晚报》记者在进行卧底拍摄时，曾发现沈阳西塔街店有卫生问题；去年2月，该报又对杨妈妈粥店塔湾店的卫生情况曝光。

祝贺美国与日本疫情的相片在网上疯传，除了旅游网站TripAdviser出现，国内微博和Twitter都引起热议，甚至连日本网民均发声狠批。有日本网民直言“每个国家都有傻瓜”，亦有中国内地网民认为行为是“脑残”、“义和团子民”，有人更为事件向日本人道歉。

该报道摘引网民意见：

msxmx10：每个国家都有傻瓜

文艺叔：真是替他们感到悲哀，替他们感到遗憾

moli-Renner：妥妥的义和团子民

竹篙堂堂主：做个人吧，好不好

悬崖边的小树：又蠢又坏

AM：中国可悲的人物

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅