清零带来新维权 新冠肺炎复阳者遭拒 请律师求偿引关注

武汉封城至今两个月，官方通报多日无新确诊病例。香港电台今天引述武汉居民表示，家人自方舱医院出院后复发，送医却被拒收，也有当地义工目击确诊患者被拒收，质疑当局隐瞒疫情。

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据中央社今天报道称，武汉肺炎中国拼零确诊医院拒收复发患者，维权律师拟向当局求偿。该报道引据香港消息提到，目前已有非政府组织组成律师团，愿意协助患者及家属透过民事方式向当局索赔。

香港报导引述武汉万姓居民表示，他的母亲2月12日确诊后被送入专门收治轻症患者的方舱医院，两周后出院，在隔离宾馆停留期间又出现肺炎症状，送到非定点医院被拒收，定点医院又说检测不到病毒，也不愿接收。而他所居住的社区也有自方舱医院出院的患者复发，但同样无法就医。他致电武汉市卫健委和疫情防控指挥部求助，却仅被告知等待消息。

据武汉义工组织成员张毅也表示，陪同母亲到非定点医院就医时，目击多名确诊患者被拒收，更有疑似病例留在医院大厅多日无人理会。据张毅表示，医护人员曾向他们告知，每天都有无病征的确诊患者求医。他自己到接收发烧患者的门诊外观察，也发现有大量人潮排队。张毅为此质疑，当局公布无新确诊的讲法只是政治需要，并非真实情况。

中央社说，另外，也有确诊死者的家属批评，当局在1月中旬时不仅没有提醒民众防范疫情，更曾宣扬疫情没有明确人传人证据的讲法，当局应要对疫情爆发和家人的死负责，计划聘请律师向国家索偿。

香港报导也提到，目前已有非政府组织组成10余人的律师团，愿意协助受疫情影响的患者及家属，透过民事方式向当局追讨赔偿。

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