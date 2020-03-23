热传促高层会议倒习网文 体制内外博弈显现?

一份据说是中国体制内人士提出的匿名建议书周末在社交媒体广泛传播，建议书要求中共高层召开紧急扩大会议讨论最高领导人功过和去留问题。转发该建议书的阳光卫视掌门人人陈平表示，不知何人首发此文，但言论和新闻不自由，必然导致谣言漫天飞。有评论认为，这份建议书反映了许多体制内改革派人士的想法，中共应该回归7年前制定的改革开放路线。这份建议书是新冠肺炎从武汉爆发以来出现的一系列严厉批评中共总书记习近平的公开言论中的最新文件。

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据美国之音今天报道说，促中共高层开扩大会倒习，匿名网文热传。

正当一场呼吸道传染病散播到中国境外席卷全球之时，继北京红二代成员、据信与王岐山关系密切的房地产大亨任志强发文不点名批评中共领导人之后，中文社交媒体周末又广泛流传一篇直接指向习近平领导地位的匿名网文。这篇 “关于立即召开紧急政治局扩大会议的建议”称，鉴于当前新冠疫情、国内经济与国际关系的严峻局面，强烈呼吁紧急召开政治局扩大会议，讨论习近平的问题。

此前，任志强与外界已经失联多日，据传他遭到北京当局拘禁。中共党员任志强曾因公开批评媒体姓党而遭到党内处分。

据该报道说，上述网传匿名文章建议，政治局扩大会议有关由现任政治局委员及常委、历届健在的政治局常委、国务院副总理以上、现任及历任最高法院院长、现任及历任最高检察院检察长、现任及历任人大委员长、副委员长、现任及历任政协主席与副主席参加。会议讨论习近平自执政以来的功过评价，是否适合继续担任国家主席、共产党总书记及军委主席的职务的议题。

文章指出，鉴于习近平本人是会议讨论的当事人，不宜再担任会议的任何职务。建议由李克强、汪洋、王歧山三人组成政治局扩大会议领导小组，负责会议的各项工作。讨论议题包括：习近平执政以来的外交路线与外交政策，是否应该明确回到邓小平主张的韬光养晦路线；中国的国际关系与国际环境是好转了，还是恶化了；在国际上四面树敌、恶化对美关系对中国的发展是有利，还是不利；不顾国内实际情况，对非洲等落后国家大撒币对中国自身的发展与国际关系是不是正确？

文章建议讨论的经济议题包括：“国进民退”，还是“民进国退”？经济路线是否应该回到朱镕基总理制定的大力发展民营经济，缩减不具效率的国有企业？是应该坚持市场导向，还是计划导向？国家对与经济的介入程度到底应该遵循什么界限与原则？国企应该不应该与民企争利？金融的监管是不是应该透明？

这份建议书还提出，“在政治上，明确党大还是法大？明确执政党能否超越宪法？宪法规定的各种权利是不是应该落实执行？为了短期的稳定是否可以牺牲公民的基本权利？是否实现新闻自由与言论自由？是否允许民间办媒体？法治如何实行？司法是否应该独立？公民是否能够批评政府？媒体与舆论监督有没有必要？党政是否应该分开？私人财产是不是应该得到保护？官员财产是否应该公开？地方官员是否应该由当地人民决定、对当地人民负责？地方是否应该实行一定程度的自治？政府也没有财产权？”

该报道称，在中共的台湾和香港政策方面，这份匿名网文建议，“在对台湾关系，到底是统一重要还是和平重要？是国家的形式重要，还是国民的福祉重要？在对香港问题上，是香港的繁荣重要，还是中央的权威重要？是否应该允许香港实行完全的地方选举？”

文章最后表示，“对习近平执政以来工作的评价，其重要性不亚于打倒四人帮。对习近平执政路线的评价，其意义应该高于十一届三中全会的历史定位。”

该报道疑问是否红二代倒戈？

一些国际中文媒体和海外社交媒体时评人引用了阳光卫视掌门人人陈平转发的微信截图。本身也是红二代成员的媒体人陈平发微信表示，他只是转发了上述建议中共政治局召开紧急扩大会议的匿名文章，并不知道提出建议者的身份。

该报道指体制内外博弈显现。

2019年年末武汉发生肺炎疫情导致中国社会陷入严重的公共卫生危机以来，有多名学者、律师和公共知识分子发表文章或发起公开信联署活动，批评中共领导人处理疫情严重失误，呼吁进行体制改革，其中包括遭拘捕的公民运动发起人许志永，以及受到不同程度打压的清华大学法学教授许章润、北大法学教授张千帆、原广州中山大学教授艾晓明、原中央民族大学教授赵士林等人。

不久前，中共宣传部门主导推出的多语种新书《大国战疫》，新任武汉市委书记王忠林动员市民接受“感恩教育”，这些力挺抗疫表现受到质疑的习近平的形象工程引起舆论强烈反弹而接连遭遇挫败。此前党刊《求是》全文发表习近平在一次政治局会议的讲话，列举其1月7日及之后针对疫情所作的努力。中国国务院系统的官员本月中在一次新闻发布会上承认，1月及1月之前，湖北省共有3000多医务人员受到新冠病毒感染。这些不寻常的时政讯息似乎从不同层面佐证了中共高层内斗加剧的猜测。

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