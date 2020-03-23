疫情未止 中国广交会延期

受到新冠肺炎全球疫情升温的影响，对中国出口影响甚大的“中国出口商品交易会（广交会）”确定延后，无法如期在4月15日举办。广交会一年有春、秋两季，图为2019年10月15日在广州开幕的广交会。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，全球疫情升温，中国最大外贸展广交会确定延期。该报道称，受到武汉肺炎全球疫情升温的影响，中国重要的外贸商展“广交会”今年确定延后，无法如期在4月15日举办。这将对原本想从疫情中振兴经济的中国更为不利。

消息引述南方都市报报导，广东省商务厅副厅长马桦下午在广东省政府新闻办公室举行的新闻发布会中作上述通报。他说，考虑到目前全球疫情发展态势，特别是境外疫情移入风险较高，第127届广交会将不会在4月15日如期举办，会再评估疫情形势后，向有关部门提出建议。

据该报道称，每届广交会的境内参展企业约2.5万家，有210多个国家和地区约20万名境外采购商与会。

随着武汉肺炎疫情在中国以外地区愈来愈严重，举办了63年、126届的广交会，今年确定延后，但从“办”到“不办”的决定，仍经历波折，显示在“拼经济”和“防疫情风险”之间的两难。今年3月10日，中国国务院常务会议指出，为推进疫情防控和经济社会发展，必须坚持扩大对外开放，多措并举稳外贸、稳外资。其中提到，做好筹办春季广交会的准备工作，大力促进对外贸易合作。到了12日，广州日报报导，中国对外贸易中心相关负责人说，正在制定广交会的防控防疫方案，会按照国家最高标准来做。当时还有参展商表示，考虑在谈判桌中“放隔膜”，以维护健康。

该报道称，10天过去，今天广东官方对外宣布，本届广交会确定延后。

广交会创立于1957年春季，原名“中国出口商品交易会”，2007年起更名为“中国进出口商品交易会”，但实际上仍以出口业务为主，每年举行两届。广交会历史上的出口成交额，最高一度占据中国出口半壁江山。中央社说，除了广交会延后，今年中国因疫情而必须延期的大型活动，还包括中国年度两会以及博鳌亚洲论坛。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅