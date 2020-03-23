福布斯或指华为遭疫情重创谋活命第一

据《福布斯》杂志报道，华为公司内部传出的消息透露，华为智能手机销量今年将下滑20%。而今年年初的时候，华为警告其内部员工，2020年将是困难的一年，生存是摆在第一位的问题。

广告 继续浏览后续

据自由亚洲报道说，新冠疫情重创华为，生存是第一位问题。

新冠疫情给全球电子产业造成巨大阻碍。据全球著名信息技术市场研究机构Strategy Analytics Inc近日透露，2月份全球智能手机运输量下滑了38%，冲击了消费需求和产业链。

据该报道称，其中损失尤为惨重的是中国电信巨头华为公司。华为的运输量从1月份1200万台下降到2月份的550万台。但华为受到的影响不仅来自于新冠疫情，还有美国从去年开始对它实施的制裁措施，以及其他市场因素。在过去5个月，华为手机的运输量一直在下滑，去年10月份，华为手机的运输量还有2200万台，而几年2月份还不足600万台。

报道指华为去年曾扬言要超越三星成为全球第一大智能手机品牌，但2月份，它的运输量只有三星的30%。

据该报道还指出，与此同时，华为的国内市场也在下滑。2月份，小米手机一举从华为手中夺过了国内第三的交椅，运输量达到了600万台。据《福布斯》杂志报道，华为公司内部传出的消息透露，华为智能手机销量今年将下滑20%。而今年年初的时候，华为警告其内部员工，2020年将是困难的一年，生存是摆在第一位的问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅