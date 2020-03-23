经台北转机抵上海后六人确诊台湾宣布明晨起全面禁止旅客来台转机

继3月19日全面限制外籍人士入境后，台湾再宣布，明天(24日)零点起，全面禁止所有旅客来台转机，为期两周，到4月7日止。这项新禁令实施后，外国人或大陆民众不仅无法入境台湾，连过境台湾都不行。

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台湾当局之所以一再上紧螺丝，原因是上海市最近发现，56位从境外移入上海的确诊者中，有6人曾在台湾转机，这让当初曾跟确诊者同班机抵台的所有旅客跟机组人员都有接触风险。因此从24日零点起，只要还没有登机，一律禁止来台转机。

上海市卫健委近日通报，21日新增14位境外移入的确诊者，其中两位以色列籍旅客，在美国旅行后，3月18日从洛杉矶出发，经台湾转机，19日抵达上海。再往前几天，上海市也曾通报4个境外移入病例曾在台湾转机。

台湾官方表示，当时曾联系中国相关单位，但对方没有回复，所以这不是台湾的责任。疫情指挥官陈时中表示，这种情况总是造成台湾的困扰，也造成额外的社会成本，但台湾对于其他国家，基本上都会主动通报确诊个案的足迹。

不只台湾祭出转机禁令，新加坡昨天也宣布，从今天(23日)晚间11点59分起，所有外国短期旅客都不能入境或过境新加坡。中国大陆昨天也下令，今天零点起，所有飞北京的国际航班，都由上海、沈阳、西安等12个指定入境点入境，检疫为阴性后，才能再搭原班机前往北京。

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