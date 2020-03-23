美驱逐舰今南海首次导弹试射 台议员指北京可能有大事

美国海军第7舰队23日在脸书发文指出，该舰队所属柏克级导弹驱逐舰贝瑞号(USS Barry - DDG 52)在南海进行实弹射击演习，并执行作战讯息中心操演。文章说，贝瑞号驱逐舰此次演习是属于美海军第15驱逐舰队与第7舰队所执行的印太安全任务的一部份。中国时报引述台湾民进党籍立法委员王定宇认为，中共内部应该发生了什么重大的事情，台湾应对此事严肃面对，密切观察中国大陆的相关动作。

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据中国时报今天报道称，美驱逐舰南海试射飞弹，王定宇指北京可能有大事。美军驱逐舰贝瑞号23日在南海进行飞弹试射，这是近1个多月来美军在南海的第3次军事演习活动。

据该报道，美国第7舰队在脸书发文指出，伯克级驱逐舰贝瑞号在实弹射击演练中发射飞弹，并进行作战资讯中心的操演，以支援印度太平洋地区的安全与稳定政策，该政策目前由美国海军最大的驱逐舰中队第15中队(驻扎日本横须贺)与海军第7舰队负责。

台湾立委王定宇对此也在脸书上发文分析称，在他个人印象中，这应该是美军首次在南海发射飞弹，在中共的大门口进行飞弹实射，是件严肃的事件，据此... ...中共的内部应该发生了什么重大的事情，或是有情资显示必须升级压制中共军队的动作，10个多小时前，特朗普才刚刚发布与习近平通过电话，间隔不到6小时，第7舰队就释放这个讯息，台湾应该持续密切观察、注意！

该报道称，在美海军第7舰队的脸书上，大约在今天清晨时分也发布了美国航空母舰罗斯福号(USS Theodore Roosevelt CVN 71)打击群在太平洋地区执行印太安全任务的消息，同时发布了多张演练的照片。

美军太平洋第7舰队于15日出动航空母舰罗斯福号战斗群与两栖攻击舰美利坚号远征打击群，到南海展开远征打击部队行动演练。这是今年新冠病毒疫情在大陆肆虐并在全球扩散以来，美国第2次在太平洋地区大规模军事演练行动。上一次的类似行动则是于2月15日进行。

美军新闻稿指出，15日的罗斯福号与美利坚号远征打击群的舰艇及军机，联同海军陆战队的军机实施联合作战演习，包括空对空训练、编队航行、机动、建立联合通讯以提高战备状态等演练。

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