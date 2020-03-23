赵立坚获奖? 重又出面追问美国零号病人
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中国外交部发言人赵立坚因为表示新冠病毒可能是美军去年10月带到武汉，引发舆论风波后，曾短暂隐身了几天。但3月22日，赵立坚在推特上现身，通过英语推文追问，如果新冠疫情是从去年9月开始的，而美国曾对一些感染者误诊为流感，那么到底有多少人受到感染？他还强调，美国应该找到零号病人。据自由亚洲认为，这似乎在暗示，赵立坚并没有改变他认为病毒来自美国的立场。
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据自由亚洲报道说，赵立坚再次现身，“英文推”追问美国零号病人。
中国外交部发言人赵立坚则以中英文发推特称，美国军方可能将新型冠状病毒带到了中国武汉。该报道说，他的这一推文立即引起了广泛的关注，仅两小时就得到了5000个点赞，还被超过1500次转发。时政分析人士秦鹏认为，这则推文表明，中共高层对他的行为进行了表扬和鼓励，把病毒来源甩锅给美国，是中国的国家战略。
该报道说，与此同时，中国官媒“环球网”周六发表报道指出，意大利一位专家表示，意大利可能早在去年11月就出现了疑似新冠肺炎的不明原因肺炎。文章题目更直接挑明：意大利专家认为疫情可能早于中国传播。
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