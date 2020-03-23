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赵立坚获奖? 重又出面追问美国零号病人

新冠肺炎病毒图 © 网络照片

中国外交部发言人赵立坚因为表示新冠病毒可能是美军去年10月带到武汉，引发舆论风波后，曾短暂隐身了几天。但3月22日，赵立坚在推特上现身，通过英语推文追问，如果新冠疫情是从去年9月开始的，而美国曾对一些感染者误诊为流感，那么到底有多少人受到感染？他还强调，美国应该找到零号病人。据自由亚洲认为，这似乎在暗示，赵立坚并没有改变他认为病毒来自美国的立场。