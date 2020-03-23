陈秋实疑居家监视隔离 方斌与李泽华呢?

中国公民记者陈秋实失联至今已44天，在武汉官方为解封暖身之际，中央社引述由友人代管的陈秋实推特帐号昨天发文指出，陈秋实可能处在“居家监视”中。

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据中央社今天报道说，中国公民记者陈秋实失联44天，疑遭居家监视。

该报道称，武汉官方逐步放宽人员流动禁令，为解封暖身，赴当地报导后失联的陈秋实，其推特（Twitter）帐号22日也以英文表示，“他（陈秋实）只分享看到和听到的，但他现在可能被‘居家监视’（Residential Surveillance）中”。据陈秋实这篇推文还说，“自从报导武汉的疫情后，陈秋实已失联44天，拜托救救他”。

陈秋实2月6日接获武汉当地方舱医院环境不佳的消息后表示，要赴现场查看报导，随后便告失联。他的推特目前由友人代为管理。22日这篇推文除标注美国总统特朗普（Donald Trump）等人外，也分享了陈秋实在1月26日于武汉第十一医院急诊室拍摄的影片。当时陈秋实在推文中陈述“看见一具不知放了多久的尸体”。

该报道说，此外，中国驻美大使崔天凯17日接受电视节目采访，被问及陈秋实是否遭当局拘留，崔天凯再度声称“我未听说过此人”；而他第一次这么回答，是在2月9日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）“面对全国”（Face the Nation）节目的采访。

中央社说，除陈秋实外，武汉市民方斌也因为拍摄当地疫情状况，并呼吁人民反抗暴政，多次被公安拘捕。另外，前央视记者李泽华也因揭露武汉真实情况，在2月26日直播时，被自称是公安的2名黑衣男子带走。

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