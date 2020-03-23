龚正暂代应勇 港媒指印证习近平浙江储备军崛起

图为一名男子带着口罩，走在上海陆家嘴金融区的天桥上 2020年2月 资料照片

据上海市政府新闻办公室官方微信公众号上午通报，上海市第15届人大常委会第19次会议决定，接受应勇辞去上海市市长职务的请求，龚正任上海市副市长、代理市长。据港媒“香港01”分析，曾主政浙江的习近平成为中共“一号人物”之后，提拔重用了很多浙江旧部。

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据中央社今天报道说，龚正暂代上海市长，印证习近平浙江储备军崛起。

据人民日报19日晚间报导，中共中央已批准龚正就任上海市委委员、常委、副书记。由于龚正曾与中共总书记习近平旧部、上海市委书记李强在浙江共事多年，分析认为，他这次履新，间接印证隶属习近平的浙江储备军已经成为当今中共政坛的主力军。

公开资料显示，龚正出生于1960年3月，为江苏苏州人，毕业于厦门大学财政金融系财政学专业，为在职研究生，经济学博士。早年在海关体系工作，1982年进入海关总署货运监管司货运监管处工作，之后历任天津海关副关长、深圳海关关长，和海关总署副署长。2008年底，龚正担任浙江省副省长，2013年接任杭州市委书记，与习近平旧部、现任上海市委书记李强，在浙江共事7年。之后，龚正在2015年转任山东省委副书记，2017年再接任山东省长。龚正也是中共第19届中央委员会委员。

中央社今天引述港媒“香港01”分析，曾主政浙江的习近平成为中共“一号人物”之后，提拔重用了很多浙江旧部，从现任中央军委办公厅主任钟绍军，到现如今的重庆市委书记陈敏尔、北京市委书记蔡奇，乃至刚刚“救火”湖北的应勇，同一时间调入港澳办的夏宝龙，掌管中宣部的黄坤明，中共政法委秘书长陈一新等。该分析指出，如今在中共政坛身居要职的这批浙江官员已经成为习近平人事网络中举足轻重的人物。因此，外界也一直以与习近平的关系来看待这一批浙江官员群体。

该报道引述分析认为，龚正在浙江虽没有与习近平共事的经历，但即使如此，他的浙江经历也足以引起人们的注意。

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