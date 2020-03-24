中国一人染汉坦病毒亡　同车29人被隔离

日前，中国网上疯传“复工包车1名务工人员病亡”引起社会关注，陕西宁陕县人民政府网站援引宁陕县卫生健康局情况说明称，死者田某某汉坦病毒（出血热）核酸检测为阳性，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。

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通报指出，3月23日凌晨4时许，山东荣成鲁阳水产食品有限公司租赁山东威海市龙威客运有限公司大巴车（牌号：鲁K00149，共有2名司机、1名医务人员、30名务工人员），于云南省临沧市孟定镇接务工人员返回山东务工，途经宁陕县时，随车医务人员发现田某某出现不适，拨打120求助电话。

当地120急救中心随即赶到，从高速路服务区将田某某等4人接至县医院急诊科，对田某某进行救治，对2名发热人员和1名陪同人员按照新冠肺炎救治规范流程进行检查。同时，对同车其他29人全部落实就地医学观察措施。

据知，医学观察是指对曾经与传染病人或者疑似传染病人有密切接触的人(密切接触者)按传染病的最长潜伏期采取隔离措施，观察其健康状况，有否染病可能，以便对这些人在疾病的潜伏期和进展期内获得及早诊断治疗与救护，又可减少和避免将病原体传播给健康人群。

通报称，23日7时许，患者田某某救治无效死亡。经安康市疾控中心对死者及2名发热人员和1名陪同人员首次新冠肺炎病毒核酸检测为阴性，死者田某某汉坦病毒核酸检测为阳性，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。目前，宁陕县已向山东、云南相关市县发出了通报。

据了解，汉坦病毒是本雅病毒目的一种病毒，其引发的病症称为汉他病、肾综合征出血热、流行性出血热，为一种经由老鼠传染给人类的致命传染病，被列为生物性危害第四级病毒，这种病起病急，进展快，若救治不及时可引起死亡，尤其是姬鼠所携带的汉坦病毒感染，住院病人病死率可高达10%以上。

人感染汉坦病毒后潜伏期通常为7-14天，也偶见短至4天或长至2个月者。

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