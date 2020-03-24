中国四地重现本地确诊 清零疑破功

中国湖北、北京、上海和广东4个省市今天都出现本地新增确诊病例。其中广东病例被注记为“湖北输入”，引发网友讨论，质疑湖北疫情是否真如官方所称的得到控制。

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据中央社今天报道说，中国4地重现本地确诊，湖北输入令疫情再受质疑。中国上海23日新增一起“境外输入关联病例”，患者日前曾与广东的境外移入病例接触。其中广东病例被注记为“湖北输入”。而湖北、北京和上海的病例，则凸显出中国仍存在院内感染，和境外疫情输入的防疫风险。

据官方统计，中国近期的2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）确诊病例多由境外移入。不过今天湖北、北京、上海和广东4个省市，再度出现本地新增确诊病例，而这4起病例分别指向3个层面的传染源。

该报道称，广东今天通报一起“湖北输入”的确诊病例。官方指出，这起病例是一名在广东工作的51岁湖北籍男性，1月15日从广东佛山驾车回湖北咸宁老家，直到3月17日才和朋友驾车到广东惠州，之后两天未离开租屋处，19日上午才又驾车回到佛山，并接受居家隔离。20日上午，患者发烧后被送医隔离治疗，接受病毒核酸检测、咽拭子检测的结果均为阳性，之后被诊断为确诊病例。

中央社说，这项消息在网络上引起热议。据中国官方统计，咸宁已一个月没有新增确诊病例，湖北除武汉外，许多城市也多日没有新增确诊和疑似病例，因此有网友质疑，为何现在还会有“湖北输入”，质疑当地疫情是否真的得到控制。也有网友指出，湖北人关在家已近2个月，现在才出现症状，“病毒潜伏期究竟有多长？”呼吁相关单位调查清楚，病患是否在旅途中遭受感染，勿让湖北人再“背黑锅”。

湖北的本地新增确诊，则可能源于院内感染。武汉市卫生健康委员会今天上午通报，当地新增确诊病例是湖北省人民医院的一名医师，近期在医院上班，不排除受到院内感染。

北京和上海的两例确诊，则凸显境外疫情已在境内传播。据北京和上海官方通报，两地23日都新增一起“境外输入关联病例”。

中国近期首例“境外输入关联病例”出现在22日的广东。当时广东的疾控部门解释，“境外输入关联病例”是指境外移入的二代病例，换句话说，就是中国的密切接触者被境外移入病例传染而发病。

上海官方表示，今日新增的这起确诊病例，日前在广东出差时，曾与当地确诊的境外移入病例有过接触。

该报道引有批评说，在强化国境管控之外，中国能否真实掌握国内疫情并适时调整作法，将影响“内防反弹”这项防疫目标的成败。

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