中国官方定武汉4月8日起“解封”

继昨日中央宣布“本土疫情传播已基本阻断”之后，路透社说中国疫情防控又传出好消息：位于此次疫情中心的湖北省宣布，自3月25日零时起武汉市以外地区解除离鄂通道管控，而处于疫情风暴眼的武汉市也将在两周后，也就是4月8日起解除“封城”。昨日中央电视台(CCTV)援引湖北卫健委副主任涂远超称，根据国家卫健委对“复阳”患者监测情况及专家初步研究来看 ，目前暂未发现“复阳”患者传染人的现象，但已部署定点收治医院对“复阳”患者进行临床观察。

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据路透社说，封城逾两月武汉4月8日起“解封”，将推动分区分级有条件复工复产。

该报道称，这距离武汉1月23日10点起开始“封城”已经过去了整整两个月。不过中央指出“零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在”，且武汉昨日新增1例确诊病例系医生、不排除院内感染，叠加海外疫情蔓延、输入风险愈发升高，都意味着无论防范本土疫情复燃还是境外输入，中国都不能掉以轻心。

湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部周二发布通告，从4月8日零时起，武汉市解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通，离汉人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。

武汉市根据疫情风险等级评估情况，在做好疫情防控的前提下，推动企业分区分级、分类分时、有条件复工复产。而武汉市以外地区，则将从3月25日零时起解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。至于外省来鄂来汉人员凭外省健康码或湖北健康码“绿码”，在全省范围内安全有序流动，不需另行提供健康证明（确实无法申领健康码的除外）、流动证明、流入地申请审批表或接收证明、车辆通行证等。

报道称，昨日国务院总理、中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议称，当前，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻，要保持清醒头脑，决不可掉以轻心。要实行“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，维护好来之不易的防控成果。

武汉市卫健委稍早称，3月23日全市新增确诊病例1例，患者系省人民医院（本部）医生，近期在医院上班，不排除院内感染。3月23日0-24时, 全市发热门诊接诊345人次，较前日减少11人，其中首诊210人。3月23日当日，全市核酸检测10,441人。

而昨日中国国内财经媒体--财新报导称，经向疾控部门人士确认，有关“关于国家及各省援鄂疾控工作队暂缓离鄂的通知”属实。报导援引中国疾控中心一位知情人表示，疾控部门队伍暂缓撤退，是国家层面“对武汉、湖北情况暂时不放心”，让防疫队停留几日，保持戒备。

路透社指其中较令人担心的是无症状新冠病毒感染者的情况。如果确诊病例零增长势头能够保持并稳定下来，下一步疾控队伍才能回撤。报导援引疾控有关专家透露，“现在每天还能检出几例或十几例无症状阳性者，还不能判断武汉的传播是否彻底阻断”。

3月20日湖北省疫情防控指挥部下发上述通知，请各地新冠肺炎疫情防控指挥部协调国家及各省援鄂疾控工作队伍暂缓离鄂，按原计划承担相关工作业务；离鄂时间由中央指导组防控组确定后另行通知。

不过央视新闻微博援引国家卫健委前方工作组防控组社区防控专家组长吴浩称，不要将援鄂疾控队暂缓撤离误解为疫情反弹或加重。疾控队伍是随着各省医疗队来的，援鄂疾控队留在湖北的两个任务一是做好复工复产前的相关准备、应急预案处理和消杀工作，二是对全湖北的相关医务、行政人员进行大培训，目的是留下一支能征善战的疾控队伍。

昨日中央电视台(CCTV)援引湖北卫健委副主任涂远超称，根据国家卫健委对“复阳”患者监测情况及专家初步研究来看 ，目前暂未发现“复阳”患者传染人的现象，但已部署定点收治医院对“复阳”患者进行临床观察，同时要求疾控部门对患者进行流行病学追踪调查，有关科研机构对患者的样本进行病毒培养或病毒载量监测，进一步明确“复阳”患者传染性问题。

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