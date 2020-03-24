代表中国国家元首和政府 中国驻美大使没为中国外交部发言人背书 引关注

中国驻美大使崔天凯最近接受美国媒体访问时说，他始终认为，所谓“新冠病毒源自美军实验室”的想法是“疯狂”的。外界解读，他是在和北京外交部发言人赵立坚划清界线，引发中国对美关系存在战略分歧的猜疑，但也有分析认为，这是中国唱黑、白脸，这凸显美中关系遇到什么困境？

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据自由亚洲报道称，中国驻美大使不帮外交部发言人背书。

该报道说，在美国主要媒体近来频频可见崔天凯上节目，阐述疫情当前的美中关系。作为中国的驻美代表，他总老调重弹强调合作，重申疫情是全球危机，两国该共同应对。不过，22号，他出现在美国有线电视频道HBO的新闻节目Axios，和美国记者史旺（Jonathan Swan）多次针锋相对，从新疆维族集中营、中国驱逐美国记者，到中国公民记者陈秋实、方斌与李泽华因关注武汉疫情至今仍失踪，崔天凯在回答问题时，没有掩饰战狼风格的强硬姿态。唯独在新冠病毒来源上，他的答覆让许多美国媒体都解读成，他是在和赵立坚划清界限。

中国驻美大使馆的官网上，也公开问答实录的中文翻译。当美国记者问崔天凯，中国外交部的发言人赵立坚散播“病毒来源于美国实验室”的阴谋论。崔天凯的回答与赵立坚的说法明显不同。崔天凯说，“对于这个问题，当然我们最终要找到答案，揭开病毒的来源，但这是科学家要做的工作，而不是由外交官或者记者来进行揣测的，因为这样的臆测对任何人都没有好处，而且非常有害。”当记者追问他，中国外交部发言人传播阴谋论，有证据吗？崔天凯则说，你应该去问他。崔天凯说，他自己在美国是代表中国国家元首和政府，不代表某个个人；当记者追问崔天凯，是他、还是赵立坚代表中国政府发声时？崔天凯重申自己是中国驻美大使之外，还说他无法、也没有责任解释所有人的观点。

自由亚洲指赵崔或分唱黑白脸 ，专家李伟东认为：中国外交策略更成熟。

该报道称，中国外交部怎么有意见不同的两种基调？在美国的中国战略分析杂志社社长李伟东告诉自由亚洲电台，他不认为这显示外交部有两个司令部，“总司令始终只有一个”，而中国外交体系鹰派与鸽派并用，美国反而要对中国真正的意图与更趋成熟的外交策略，更加留心。

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