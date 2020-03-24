大陆传媒自我踢爆一对中国夫妇乃意大利首例确诊者

中国大陆除了企图将病毒源头归咎美国之外，网上小道消息亦纷纷引述意大利一名专家指武汉肺炎传播或早于中国之说，似乎进一步为中国开脱责任，但根据大陆新浪网23日一段视频新闻却披露，意大利首例确诊个案，其实乃当地一对中国夫妇，并且指他们两人住院49日之后已经康复。新闻间接承认，意大利目前一发不可收拾的疫情，乃有拜这对中国夫妇之赐。

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新浪网23日转载一段由内媒《封面新闻》制作的新闻短片指，本月19日，意大利首宗武汉肺炎病例、来自湖北武汉的一对夫妇，住院49天后出院，其中一人更是华中师大某学院院长。短片中，该对来自湖北武汉的夫妇在意大利医护人员协助下，登上救护车。其中，女的还向在场人士用英文高呼：“你们救了我们的命，我爱这医院爱意大利！”

根据短片的字幕描述，该对夫妻离开传染病医院后，将转到罗马市内普通医院隔离观察。由于妻子病情较重，故需要休养及隔离较长时间。

意大利的英文媒体则指，该对分别66及67岁的中国籍夫妻，是意大利首宗确诊武汉肺炎的病例，两人在1月30日因在罗马中部一间酒店感不适，而被送到当地医院治疗并确诊。随后，意大利总理宣布，暂停所有来往中国的航班。直至2月20日，一名38岁意大利男子在该国北部地区确诊，意大利当局才意识到疫情严峻，逐渐采取更多强制措施防止疫情散播。

中国半官方新闻机构身份的香港中通社，本月20日曾引述外媒报道，意大利知名医学专家朱塞佩·雷穆齐（Giuseppe Remuzzi）表示，曾听到来自医生的消息指，他们记得见过这种奇怪的肺炎，非常严重，特别是在老年人中，“在（去年）12月甚至11月时”。“这意味着在我们知道中国疫情爆发之前，病毒至少就已经在意大利的伦巴第北部地区传播起来了。”雷穆齐指出，“你根本不可能去与你并不知道存在的东西搏斗。”

这则报道随后被不少大陆媒体转载，而大陆网民及香港“亲共”社群亦如获至宝，不断将这个意大利早于中国爆发武汉肺炎的消息传开，怎料有关报道却被指扭曲了原文意思。香港国际关系学者沈旭晖23日在个人facebook上，引用外媒的相关报道，直指雷穆齐的意思其实是，在中国的武汉肺炎疫情被公布之前，一种奇怪的致命肺炎可能已经在意大利出现，暗示中国隐瞒早期疫情，才令疫情失控。

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