战胜新冠病毒，打赢地缘政治之战

在新冠疫情的重击下遭遇不幸的意大利，吸引了一些大国的人道救援。俄罗斯与中国纷纷派出病毒专家与消毒物资协助意大利共战疫情。《世界报》发表社评文章，专门剖析了莫斯科与北京人道救援行动背后的政治考量。

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该报社评指出：莫斯科与北京向意大利提供人道援助，并大力进行宣扬以重新打造人道救援形象。对布鲁塞尔而言，提供经济救援固然重要，但是保住此一阵地，则更是当务之急。

中国率先向意大利伸出救援之手。3月14日，意大利病患及死亡人数急剧上升之际，中国红十字会一架满载呼吸机及20万只口罩的飞机降落在罗马，随机抵达的，还有中国红十字会副会长以及数名曾在武汉参与救治病患的医生。飞机随后前往米兰，受到当地热情接待。中国媒体对此进行了大量报道，相关消息得以在全球范围传播。更被意大利外长视为个人成就。

2019年，意大利与北京签署了 新丝绸之路谅解备忘录,从而成为加入新丝绸之路的第一个七国集团国家。

俄罗斯紧随中国而至。根据俄罗斯总统普京亲自下达的指令，3月22日起，九架军机先后抵达意大利首都罗马西南部的普拉提卡迪-马雷空军基地。

军机上除载有口罩，手套，呼吸机以及诊断和移动消毒设备之外，还有上百名极其优秀的军事医疗专家，病毒学家和流行病专家。意大利外长迪马约再次面对媒体，向俄罗斯，俄罗斯总统普京以及俄罗斯政府大表谢意，相关画面传遍全球。为了表示善意，古巴也向意大利派出一支由52名医生和护士组成的医疗队。

《世界报》社评指出：这些充满互助精神的举措深受欢迎。人们更希望看到运送医疗设备的俄罗斯军机，而不是正在轰炸叙利亚医院的俄罗斯军机。但是，在大流行病猖獗的今日，利用军机来达到宣传的目的，则不难看出，地缘政治没有疆界。尤其是意大利外长多次含蓄地表示：意大利真正的朋友不再是传统欧洲盟国，盟国间的友谊已在2015年的移民危机中破损。而在本次新冠病毒危机中，奥地利关闭边境，以及柏林和巴黎决定限制口罩等医疗用品的出口措施的种种做法，进一步加深了这种印象。

然而，周一德国宣布将在该国医院接收救治意大利病患。更重要地是，欧盟也在上周采取了空前的救助行动，帮助包括意大利在内的疫情国家支撑经济，资金总额远远超出俄罗斯与中国的援助。

该报最后指出：如果欧洲国家没有能够在与新冠疫情作斗争中表现出充分的团结一致，那么，则必须在经济领域相互支持，包括在疫情之后的继续支持。

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