新一轮风暴 霹雳布袋戏躺枪获控“台独”

霹雳布袋戏一名操偶师日前在脸书表示，看到有“冠”字的网友会联想到“新冠病毒”，“还是叫‘武汉病毒’好了”。遭中国网友截图猎巫，后续演变成举报霹雳布袋戏“台独”。

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据中央社今天报道说，操偶师称武汉病毒惹祸，霹雳布袋戏遭举报台独。

霹雳布袋戏一名操偶师日前在脸书表示，提及“武汉病毒”，遭中国网友截图猎巫。

该报道说，霹雳布袋戏一名操偶师日前在脸书（Facebook）表示，“每次看到按赞的脸友，名字有‘冠’字的都会想到‘新冠病毒’”，“还是叫‘武汉病毒’好了”。不料今天遭到中国网友截图，并标记霹雳布袋戏官方微博要求解释。

中国网友不仅针对该名霹雳布袋戏操偶师猎巫，甚至对母公司“霹雳国际多媒体股份有限公司”陆续起底，挖出该公司过往的会议简报及董事长黄强华指“台湾本身就是一个多元融合的一个国家”的受访画面，并截图指称霹雳布袋戏为“台独”。

该报道称，霹雳布袋戏中国大陆粉丝创立的微博“吞雪糖渣办事处”也在下午发表声明称“坚决维护祖国的领土主权神圣不容分割”，表示要将自发的活动延期或取消，并称后续发展“将视霹雳官方表态与处理而定”。

此外，中国游戏公司“叠纸游戏”也在其制作的“闪耀暖暖”游戏官方微博发表声明称，“叠纸游戏作为一家中国企业，我们始终坚持‘一个中国’原则，坚决反对分裂两岸，坚决维护国家领土完整”，表示终止与霹雳布袋戏的合作。

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