新冠肺炎未了 专家又警告“10倍”厉害结核病

中国持续对抗新冠肺炎（COVlD-19）疫情，上海感染科权威张文宏提出新的警讯，不能忽视结核病依然存在。他进一步解释，中国每年结核病发病数是86万人，是目前新冠肺炎患者的10倍，民众千万不能掉以轻心。3月24日是世界防治结核病日。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道说，专家再警示..小心结核病！感染患者是新冠肺炎的“10倍”。

新冠疫情爆发后，张文宏多次分析病毒走势，大胆批评时事，日前还预测，“如果意大利和伊朗的疫情继续向纵深演化，今年夏天疫情不会结束，跨年风险越来越大。”引起非常多人关注。该报道说，据了解，张文宏是复旦大学附属华山医院感染科主任，华山感染科非常知名，连续九年在中国医院排行榜“感染学科第一。”因此，张文宏的发言被外界视为重要指标之一，甚至封他是第二个钟南山。

正好，今24日就是世界防治结核病日，张文宏再次提出警示，“当前中国结核病流行形势仍然严峻，是全球30个结核病高负担国家之一，位居全球第2位。”

该报道引述中国官方的澎派新闻指出，中国国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、国务院扶贫办、国家医保局等8部门联合印发了《遏制结核病行动计画(2019—2022年)》，到2020年，中国肺结核发病率要下降到55/10万以下，死亡率维持在较低水准(3/10万以下)。在医院工作，咳嗽、咳痰两周以上的患者，必须开展结核病筛查。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅