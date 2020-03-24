港大专家轰港府防疫措施有漏洞NOW电视员工确诊恐传给记者

香港大学感染及传染病中心总监何栢良23日接受有线新闻访问时，批评现时社区出现爆发，是因过去两星期政府防疫措施落后，“还要天天让千多个非本地居民入境，这个不是负责任决定”。在此同时，香港NOW电视台由于一名与记者们经常有近距离接触的视频剪接技师确诊，该台已经采取应变措施，防止病毒散播。

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NOW电视新闻台的姐妹台财经台，24日在没有事先宣布下，取消原有的节目模式，改为与新闻台同步播映。此外，新闻台和财经台亦取消原有的嘉宾访谈节目，以便新闻部办公室进行全面消毒和清洗。

何柏良指现时新一波疫情跟政府的措施空窗期有关，因为本月11日至17日期间，未全面落实强制隔离措施，最终共录得86人确诊，认为社区爆发个案，很大机会跟遗漏这86宗个案有关，“我们隔离设施已经不足，天天还要让千多个非本地居民入境，这个不是负责任决定”。

在此同时，李泽楷旗下的NOW电视新闻台一名男剪接技师23日确诊染疫，留医玛嘉烈医院，情况稳定。他于病毒潜伏期间没有外游，早前反覆发烧，4日前开始没有上班。据了解，由于该名男剪接师主要在剪片房工作，不少记者工作期间需出入剪片房，Now新闻台正评估有多少名员工属于密切接触者，以及应变方案。

Now新闻台晚上在直播画面的右侧发声明，表示该台一名员工初步确诊，新闻部所在的湾仔电讯大厦3楼会关闭及消毒；新闻部已启动后备团队，在另一楼层工作，强调广播服务维持正常，亦会透过不同平台提供即时资讯。据了解，今晚在3楼工作的约70名员工须即时疏散。

据了解，涉事剪接师主责专题节目剪接，节目组同事即日起须在家工作。Now新闻台曾在疫情初期，抽调部份记者组成“Dirty Team（险情采访组）”，专责采访疫情新闻，有关员工完成采访后毋须回办公室工作，惟有关安排近期随疫情发展而取消，该组记者现时正接受14天自我隔离。不过消息指，该组记者现时须提早结束隔离重返岗位，以填补受事件而须隔离的员工。

NOW电视台位于湾仔电讯大厦门外贴出两个告示板，其中一张通告表示，所有出入大厦的人士均需佩戴口罩，而另一张通告则指由即日起，所有供应商、承办商及访客进入大厦范围时，需在大堂入口填写健康申报表，而且有病征、未完成14天强制检疫、过去14天曾与确诊患者有密切接触的人士均不能进入大厦。另外，记者亦在大堂入口附近发现一个体温监测器，以便量度出入大厦人士的体温。

这是继南华早报旗下刊物Young Post一名24岁自由女记者之后，香港已知的第二名确诊的新闻工作者。改名女记者2月27日至3月6日曾到伦敦，返港后不适，送往仁济医院留医，情况稳定，是为第183号个案。

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