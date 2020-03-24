纽时指中共高层罕见不一致外漏? 中国驻美大使反驳外交部发言人“病毒来自美国”论

中国驻美大使反驳外交部发言人“病毒来自美国”论，这一言论反驳了外交部发言人赵立坚的说法，也展现出中国政府高层内罕见的观点不一致。最近几天，赵立坚一直在Twitter上发表毫无根据的理论，称可能是美军将病毒带到了武汉，并在推文中暗示：美国正在隐瞒去年年底被误诊为流感的Covid-19病例。

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据纽约时报今天报道说，中国驻美大使反驳外交部发言人“病毒来自美国”论。中国驻美国大使崔天凯在HBO接受Axios新闻网站的采访时表示，政界人士应避免对新冠病毒的来源进行“非常有害”的推测。

纽约时报说，这一言论反驳了外交部发言人赵立坚的说法，也展现出中国政府高层内罕见的观点不一致。最近几天，赵立坚一直在Twitter上发表毫无根据的理论，称可能是美军将病毒带到了武汉，并在推文中暗示：美国正在隐瞒去年年底被误诊为流感的Covid-19病例。

该报道称，崔天凯在接受采访时重申了他对在美国推广未经证实的理论的人的批评。他说：“这是科学家要做的工作，而不是由外交官或者记者来进行揣测，因为这样的臆测对任何人都没有好处，而且非常有害。”

报道称，不过，他对有关赵立坚言论的问题避而不谈，他说解释同事的观点不是他的职责。

上个月，有关病毒来源的种种边缘理论开始出现，当时，阿肯色州参议员汤姆•科顿宣称这种最初在武汉出现的致命冠状病毒是中国政府制造的。在2月接受《面向全民》的采访时，崔天凯说这类说法是“疯狂”的。他说，其他声称这种病毒来自美国军事实验室的传言也同样难以置信。

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