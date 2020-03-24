纽约中国褐皮书指新冠疫情对中国经济的冲击令人“瞠目结舌”

今天公布的一项民间调查显示，中国第一季遭受的打击令人“瞠目结舌”，因新冠疫情重创商业活动，即便企业本应复工，但情况仍在恶化。此调查由总部位于纽约的中国褐皮书国际公司完成。中国官方或尚且没有对此调查结果做出回应。

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据路透社今天报道说，新冠疫情对中国经济的冲击令人“瞠目结舌”。中国褐皮书国际公司(CBB)对数以千计中国企业的调查表明，中国第一季经济萎缩10-11%并非毫无道理。

这家总部位于纽约的咨询公司在声明稿中表示，即使进入3月中旬，大多数企业本应在这个时候重新开业，恢复运营，但调查中的各项指标持续恶化。

民间部门分析师正将中国经济增长预估下调至文化大革命1976年结束以来未曾见过的低点，因为新冠疫情导致广泛的旅行限制，并使得中国生产暂时停顿。新冠病毒在中国已造成逾3,200例死亡，超过8.1万人感染。

据CBB指出，中国的本土感染新病例已经急遽减少，但经济复苏目前取决于其他因素。

据声明稿指出，“几周前，说中国V型复苏并不奇怪。但随着新冠病毒疫情迅速传播，如今恢复常态似乎越来越难实现。” 声明稿还指出，“即便中国能，但伙伴国却没有办法--一个个的，他们陆续关闭，几周，甚至可能几个月。中国复苏题材不再只是国内韧性的问题，还关乎北京无法掌控的因素。”

据CBB警告称，全球市场似乎并未完全准备好应对中国第一季的经济疲弱状况。

除此之外声明还表示，中国政府可能不愿通过官方数据承认，疫情对经济的冲击到底有多么严重。“因此投资者可能过高估计了中国的复苏程度，以及中国可以缓冲全球经济放缓的程度。”

据消息说，接近四分之三的受访企业高管表示，第一季获利下降，其中服务业受伤最重。近半数B2B企业报告第一季销售下降超过一成。多数分析师目前预期，中国经济在第一季将萎缩；在中国公布1月和2月的糟糕经济活动数据后，相关预估被下修。

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