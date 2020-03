美国报纸出版商呼吁中国撤销驱逐美国记者的决定

美国三家报纸的出版商敦促中国政府撤回最近作出的强迫他们十多名记者离开中国的决定,称中国政府做出这项决定时全球正在面对一场“共同的危机”。中国3月18日宣布吊销三家美国报纸中国分社所有美国记者今年年底到期的记者资格。中国的这一决定实际上就是驱逐他们。

据能够怎样今天报道说,美国报纸呼吁中国撤销驱逐美国记者的决定。华尔街日报、华盛顿邮报和纽约时报的出版商星期二(3月24日)在一封公开信中说:“我们强烈敦促中国政府收回其强迫为我们新闻机构工作的美国人离境的决定。”

据他们指出,在全球正在抗击冠状病毒大流行时,这项决定鲁莽并具有破坏性,“此时此刻或许比现代史任何重大新闻事件更加重要,此刻更突显出从疫情大流行中心进行调查、准确、实地报道,共享信息的急迫重要性。”这封公开信说:“媒体是中美两国政府外交争议的连带损害,在危险时刻危及着剥夺世界获取关键的信息。”

据该报道称,驱逐美国三家报社的驻华记者是美中两国围绕媒体自由和准入最新争议的升级。上个月,美国要求中国驻美国的媒体,包括新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、《中国日报》发行公司登记为“外国使团”。

2月3日,《华尔街日报》在其观点专栏中发表了一篇评论文章,标题是《中国是真正的亚洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)。中国对此表示强烈不满,要求该报道歉。在华尔街日报拒绝道歉后,中国驱逐了华尔街日报的三名记者,包括两名美国人和一名澳大利亚人。

美国国务卿蓬佩奥3月2日宣布,美国将对五家中国政府控制的国营媒体机构,包括新华社、中国环球电视网、中国国际广播电台、《中国日报》发行公司在内的记者人数设定上限,从目前总计160人减到100人。美国的理由是,中国政府对于美国媒体在华独立报道的“进一步打压”。

据该报道说,中国外交部为驱逐美国三家报纸记者进行辩护,称针对美国“对中国媒体歧视和压制升级”而采取的这一行动是“必要的”和“对等的”。

