29具尸检 揭新冠病毒攻击性超强击垮免疫系统致命

中国北京大学第一医院感染科主任医师王贵强24日在中国国务院联防联控机制的记者会上说，从新冠肺炎的解剖案例看，肺脏病变与免疫系统受创严重，且肺部仍存有很多病毒。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，解剖29武汉肺炎病例，中国专家指肺有病毒免疫受创。北京大学感染科医师下午表示，新型冠状病毒传染性比SARS强很多，致病性比流感重、比SARS轻；从29个解剖案例看，肺脏病变与免疫系统受创严重，且肺部仍存有很多病毒。

中国国务院联防联控机制下午举行“新冠肺炎疫情防控与医疗诊治”记者会，北京大学第一医院感染科主任医师王贵强简介解剖29个2019年冠状病毒疾病病故者的结果时，作上述表示。对于病毒的特性，他指出，新冠病毒排毒时间比SARS（严重急性呼吸道症候群）和流行性感冒更长，传染性比SARS强很多，致病性比流感重、比SARS轻；对这一新的疾病，还需要积累经验和资料观察，才能逐渐认识病毒整体特点。

在治疗上，他强调，病毒性疾病目前没有特效药，大部分都需要对症支持治疗，只有少数的抗病毒药用于病毒性疾病；病毒是一个非常小的、最小的一个微生物，需要在细胞内存在，必须有一个细胞养着它、才能生存，才能复制再感染其他的。

该报道说，在患者的病理特征上，王贵强表示，从目前解剖得出的资料看，疾病主要是伤害肺脏，可在肺里面看到出血、血栓和坏死的组织；在小的支气管里看到很多分泌物堵塞小的气道，直接影响体内的氧饱和度指数。“总体来看，在肺里面的病变还是非常重的”。

他指出，另一个重要发现是透过电子显微镜检查，发现很多病毒仍存在病亡患者的肺里；这对临床治疗是非常重要的提醒，现在已开始透过雾化、吸痰等方式，积极通畅气道。

据王贵强说，还有一个受伤害严重的是抵抗病毒与细菌感染的免疫系统。在新冠病毒感染人群里，免疫功能受到打击“是原因？还是结果？目前还不清楚”，但至少这个现象是非常明确的，具体表现为脾脏缩小、淋巴结里面的免疫活性细胞非常少。

据他指出，淋巴细胞减少与病情进展、甚至死亡，有非常明确的相关性，也显示免疫系统的损伤，可能是导致病人死亡的非常重要因素。所以，在临床上对重症、危重症患者的诊疗方案里，强调采用一些免疫增强剂提高免疫的办法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅