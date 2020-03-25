中国疫情本土清零 47新例均指进口染
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中国国家卫生健康委员会周三公告，3月24日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例47例，均为境外输入病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例33例，均为境外输入病例。
据路透社今天报道说，3月24日中国大新增新冠肺炎确诊47例均为境外输入，其中上海输入19例。
官方的上述新增报告境外输入确诊病例47例（上海19例，北京5例，广东5例，天津4例，福建4例，内蒙古2例，江苏2例，四川2例，吉林1例，浙江1例，山东1例，陕西1例），较上日下降近四成。截至3月24日24时，累计报告境外输入确诊病例474例。
当日新增治愈出院病例491例，解除医学观察的密切接触者1,215人，重症病例减少174例。
截至3月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例4,287例（其中重症病例1,399例），累计治愈出院病例73,650例，累计死亡病例3,281例，累计报告确诊病例81,218例，现有疑似病例134例。累计追踪到密切接触者693,223人，尚在医学观察的密切接触者13,356人。
该报道称，湖北新增确诊病例0例（武汉0例），新增治愈出院病例487例（武汉472例），新增死亡病例3例（武汉2例），现有确诊病例3,828例（武汉3,794例），其中重症病例1,368例（武汉1,358例）。
湖北累计治愈出院病例60,810例（武汉43,686例），累计死亡病例3,163例（武汉2,526例），累计确诊病例67,801例（武汉50,006例）。新增疑似病例0例（武汉0例），现有疑似病例0例（武汉0例）。
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