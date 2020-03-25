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中国疫情本土清零 47新例均指进口染

图为新冠肺炎疫情病毒病理图样 网络照片

中国国家卫生健康委员会周三公告，3月24日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例47例，均为境外输入病例；新增死亡病例4例；新增疑似病例33例，均为境外输入病例。