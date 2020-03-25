中港防疫斗儿戏：武汉病人医院拒收湖北返港者竟免隔离到处蹓跶

大陆当局宣称由于疫情已大幅缓和，新冠状病毒原爆地湖北武汉将开始逐步解封，然而根据香港电台报道，有感染肺炎的武汉妇人由于医院拒绝接收，相信是为了美化疫情数据，目前只能暂住酒店望天打卦；在此同时，有从湖北经过深圳湾口岸返回香港“高危”人士，不但没有被带往隔离营进行强制隔离，亦未获发电子手带，更没有人为他进行深喉唾液测试，质疑港府的隔离检疫太儿戏。

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香港电台引述武汉当地民众报道，为了支持官方形势一片大好的数据，有病人未经测试就被医院赏以闭门羹，有当地人更形容“这不是医学治疗，而是政治治疗”。

根据港台新闻英文部的报道，武汉已经关闭大概10间临时成立的医院，这些医院主要功能是测试症状温和的病患。但官员们声称由于确诊数据大幅下跌，为这些病人进行测试已经没有必要。

但报道引述一名姓万（译音）的武汉居民说，他的70岁的母亲从医院出院后，肺炎症状复发，目前只能在酒店隔离居住。万先生说，由于他的母亲之前测试属阴性，因此没有医院愿意收留她。他说，他目前什么也做不了，因为封城的关系使他不能离开家居，当地的卫生官员只告诉他慢慢等。他说：“我感到非常绝望。”

类此的遭遇也发生在其他武汉民众的身上。报道引述一个志愿团体成员说，他的母亲因为心脏毛病而入院，她亲眼看到新冠状病毒的病人们被医院赶出门外。武汉居民张仪（译音）说，这是政治需要，目的是配合官方声称已经没有地方传播的确诊病患。他说：“官方数据是真是假，我相信你应该知道。这是政治治疗，不是医学治疗。”

报道又引述一个名叫“丁丁”的武汉人说，他的母亲因为患上武汉病毒而逝世，原因是政府未能及时在去年年底爆发时警告人民，甚至还推说没有人传人的证据。“丁丁”表示，他将控告政府失职。

湖北武汉确诊数据“儿戏”地大幅下跌，香港的防疫工作也同样儿戏。根据苹果日报报道，一名由湖北返港的港人自觉高危，他在23日经深圳湾返港时，由于该口岸是政府对大陆开放的一个缺口，他固然未有被带往隔离营进行强制隔离，亦未获发电子手带，更没有人为他进行深喉唾液测试。换言之，他可以到处蹓跶自由行。

自称从事装修行业的这位梁先生说，今年1月中旬偕内地妻子到湖北省黄冈市探亲，之后封城一直留在当地。由于他身处的黄冈市比较偏远，没有被特区政府的两次包机选中接回香港。随着大陆疫情在官方数字上显得稍为缓和，除武汉市外，湖北省的其他省市于上周陆续解封，不论是港人或大陆人，只要有接收函（工作证明）便可向相关单位申请离开湖北省到其他省份。

前后在湖北近3个月，梁先生决意离开，他先向村委领取健康证明，再透过朋友张罗到一封深圳的接收函，于上周六（21日）晚由亲戚驾私家车接送离开湖北省，并于翌日（22日）到达深圳。

坐车13个小时以及逗留一个晚上后，梁23日经深圳湾口岸返港。他自知是高危人士，已有心理准备返港后要到骏洋邨（港府指定强迫隔离的临时住所）住一段日子。岂料，在深圳湾口岸申报自己从湖北省回来后，竟被衞生署的医生告知可进行家居隔离，不需到隔离营。梁先生不知道新政策，当下深感愕然，即时提问：“（从湖北回来的人）可以回家隔离？”对方回覆指最近两日的新措施，只有从武汉回港的人士才要在隔离营进行强制隔离，由湖北省省内其他城市回港的人士只需家居隔离。

梁先生也未获分发电子追踪手带，只是“加了我微信”，没有做深喉唾液测试。

梁先生坦言：“湖北（回来）风险较高，觉得特区政府隔离措施很儿戏。”现时他正乖乖地接受家居隔离，但清洁消毒物资不足，致电民政处等部门，也没有获得协助。

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