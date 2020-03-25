中美疫外战 华春莹3推特再反击

继21日与美国国务院发言人欧塔加斯在推特上交锋之后，中国外交部发言人华春莹今（25）日凌晨再度杠上欧塔加斯，三度在推特上发文反击美方。该报道没有提及美国国务院发言人回应情况。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天报道说，华春莹再杠美国务院发言人，3度发文反呛。该报道发自北京说，华春莹25日凌晨再度杠上欧塔加斯，在推特上发文反击。

报道称，25日凌晨，欧塔加斯称中国难堪地将美国记者驱逐，阻碍了疫情重要资讯从武汉流出。对此，华春莹随后在推文中表示，自2018年以来，美国已经拒发29名中国记者的签证。3月2日，美国国务院宣布在3月13日之前，变相驱逐60名中国记者。华春莹称，作为反制措施，中国于3月18日宣布吊销一些在中国的美国记者记者证。

该报道说，华春莹随后连发三问，美国指责中国阻碍资讯传播，但当他们驱逐60名中国记者时，是在惧怕些什么？他们企图遮掩什么？他们真的以为他们可以让中国闭嘴，而不承担任何后果吗？华春莹接着表示，一些美国官员说中国记者不是真记者，理由是他们为中共发声。那么我们是否也可以把为美国共和党发声的记者称为假记者？华春莹最后强调，真正的标竿是客观和公正，而不是带有意识形态的偏见。

该报道称，这已经不是华春莹首次在推特上反击欧塔加斯了。21日晚间，欧塔加斯指责中国对外疫情公布不透明，以及要求世界审视疫情时间表，华春莹在推特上连续发文回呛，指谎言和诽谤不能让美国变得伟大。面对全球性流行病，正确的做法是将公共健康置于政治之上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅