尽管武汉将解封台湾当局坚持滞汉台胞仍采包机模式不得自行返台

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中昨天曾表示，湖北和武汉解除封锁后，滞留当地的台胞，就可以和全球其他地区的台胞一样自行返台，只要入境后居家检疫14天即可。但这项宣布今天立即被行政院推翻，当局坚持，对当地台胞的身份注记不会取消，不能自行返台，一律搭包机或「指定航班」，台湾将继续和陆方洽谈第三波包机事宜。

广告 继续浏览后续

前天滞留湖北的台胞曾发出声明，质疑两周以来欧美等地疫情严重国家的台胞都可以自行搭机返台，不需被注记身分，只要入境后居家检疫14天即可，为何仅滞留湖北武汉的台胞被台湾官方注记身分，无法转往仍有台湾航班飞行的上海浦东等五座机场自行搭机返台？

随后陆方宣布，湖北省今天(25日)起解封，武汉市4月8日解封，陈时中随即表示，湖北和武汉解封后，滞留当地的台胞，返台待遇就和全球其他地区的台胞一样，可自行返台。

但台湾行政院发言人古辣斯尤达卡(Koals Yotaka)今天转述台湾当局的质疑，她说，中国传出武汉将解封，但解封的定义是什么？疫情趋缓到什么程度？中国从未有清楚信息。

她说，昨天中国官方媒体还对外报导，任何境外的中国公民要回到北京，依然要集中隔离14天，要病毒检测，显示中国对疫情依然戒慎恐惧，这种状况下，怎么有可能让在中国不论任何国籍的人包含台湾人以散客方式抵台，这不可能。

所以她转述行政院的立场是，因为防疫的立场没有改变，所以包机的立场也没有改变，但武汉解封后可能有人会离开，如果有很特殊的个案移动到其他城市，因为台湾政府都有注记身分，任何人要搭机回台，都必须采用像「血友病童母子」搭乘「指定航班」返台的模式，以保护机上民众。

所谓「指定航班」是指台湾的航空公司目前仍维持和大陆五座机场航线的固定航班，台湾必须有医护人员先飞过去，做好万全的防护措施，在上机前和返台下机后的防疫措施都须做得滴水不漏，飞行途中并与一般旅客的座位区隔离。返台后再集中送检疫所隔离检疫14天。

不过她说，台湾政府和对岸的谈判仍是以前两次「整机包机」为主，其他特殊个案如果援引血友病童母子返台模式，将由流行疫情指挥中心及陆委会分析。

在行政院表明态度之后，陈时中态度转弯地说，昨天回去研究了大陆当地状况，应该不是完全解封，而是有秩序的交通，对于复工、经济流动放宽。仍需要观察期，为了谨慎起见，还是有注记身分的必要。目前仍会以包机方式为主，要采取集中检疫。

另外，湖北武汉台胞返乡自救会会长徐正文今天表示，经过统计，滞留在湖北仍有6名孕妇和152名学童，总共158人希望透过第三架专机返台，他会把这份统计后的名单，提供给台湾官方参考。

前总统马英九办公室昨天呼吁，台湾官方如果无法促成第三次武汉包机，就应立即解除滞留湖北台湾人的身分注记，撤销「黑名单」，让他们可以自行搭机返国。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅