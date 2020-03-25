抗疫组长李克强发声禁为清零瞒报漏报 促防疫情再爆发

中国官方报告各地实现本地新冠肺炎疫情清零，新增病例均为境外传入。中国国务院总理、中央应对疫情工作领导小组组长李克强强调，“各地要实事求是、公开透明发布疫情信息”，不得瞒报漏报。

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据光华网今天报道称，新冠肺炎，不应为“零”报告而瞒报漏报，李克强促避免疫情再爆发。据李克强强调，“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防控措施必须落实到位。

该报道引据《环球时报》消息，李克强是于周一在领导小组会议上发表上述谈话。据他重申，“实事求是是指有针对性地做好防控，一旦发现疫情，第一时间进行精准管控，把病例和可能传播的场所控制在有效范围；公开透明就是指发现一例报告一例，不得瞒报漏报。”

李克强指出，当前，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，加之疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻。

他也提及，国内外流行病学专家通过建立各类数据模型，对疫情走势进行科学研判，普遍认为，此次疫情不大可能像当年严重急性呼吸道症候群（SARS）那样突然消失。李克强说，“从当前疫情形势看，国内外专家们的分析是有科学依据的。因此，我们必须做好更加艰巨、更加持久的疫情防控思想准备。”

据李克强也强调，虽然目前国内本土疫情传播已基本阻断，但这并不意味着零星散发病例就不再出现。必须把‘早发现、早报告、早隔离、早治疗’的防控措施落实到位，坚决遏制疫情在局部、甚至更大范围再次爆发。

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