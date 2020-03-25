曾按照人大释法DQ两议员张举能将成为下届终审庭首席法官

香港特首林郑月娥24日决定接纳终审法院首席大法官马道立的建议，待马道立明年年初任期届满之后，由现任终审法院常任法官张举能接任。各界对张举能的评价不一，而他曾经按照人大释法而否决梁颂恒和游蕙祯的上诉，从而使两人丧失立法会议席，成为他最受非议的判案“污点”。

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马道立表示他希望在明年1月11日65岁的生日之时，能够挂冠退休。林郑月娥表示，她已接纳马道立的建议，由现年58岁的张举能接任。林郑表示，张是一个极具才华的法官，拥有杰出的能力和领导才能，在司法界广受尊重。

不过张的接任似乎各界评价不一。站在民主派的立场，如果敌人赞成的人，就代表非我族类，张举能获得林郑月娥以及行政会议成员汤家骅的赞赏，显然就是一个依附建制派的法官。

张举能在处理同志跳街舞是否须向警方申请娱乐牌照、难民上诉酷刑声请时当局是否须要召开口头聆讯等案例，判词都写得开明和顾及小众，惟后来根据一些法律界人士指出，张的官做得越大，他的立场变得越趋保守。张有份审理的梁颂恒游蕙祯宣誓风波一案，明确指出香港终审法院无权宣告全国人大常委会违反基本法。梁和游两人最终因为宣誓不符基本法而失去了立法会议员的资格。

另有不具名的律师告诉苹果日报，根据张官过往审理的案件可见，其立场保守，并不开明，担忧由他掌舵终审法院，整个司法界的风气会越趋保守。他坦言，张官起初主力处理司法覆核的案件，理应对人权法和公共法非常熟悉，但他先后驳回同志申请受养人签证的上诉、以及同志公务员梁镇罡争取同性配偶福利的上诉，而后来有关裁决皆遭终审法院推翻，可见张官在有关事务上，仍相对保守。他指“人到高位，可能心态会转变”，除了期望张官立场更开明外，法律界更冀望他可顶住外间压力，捍卫香港的司法独立。

民主党的立法会议员涂谨申与张举能是同校师兄弟，比张低两届，他以正直和公正不阿来形容对方。涂表示张是一个颇知识分子型以及学术性的人，不断追求法理、法据，看判词是最大的娱乐和享受。

涂又指张生活简朴，定时返教会，对世俗事情没甚兴趣，相信他不论担任什么职位，只会基于“法理”来审案，不会为讨好他人而扭曲一向深信的法理依据，直言：“如果要他写一个不合心意的判词，（相信）他真的宁愿愿辞职不做。”

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