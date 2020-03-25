杨恒均遭正式指控间谍罪 案或送最高检

澳大利亚广播公司（ABC）今天报道说，澳大利亚籍华裔作家、前中国情报官员杨恒均在中国遭羁押超过420天后，中国政府已正式控告杨恒均从事间谍活动。澳大利亚官方否认杨恒均从事间谍，并要求中国方面无罪释放。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道说，澳大利亚公民杨恒均遭羁押年余，中国控告涉间谍活动。过去一年多以来，澳洲政府试图在事件进入中国司法程序之前，将杨恒均营救回澳洲。目前澳洲政府营救任务大致失败。杨恒均将无法避免在中国接受审判。

据澳大利亚外交部长潘恩（Marise Payne）去年8月公开批评，指杨恒均遭羁押期间受到“恶劣”（hash）的待遇。潘恩并否认杨恒均替澳大利亚政府从事情报工作。潘恩去年12月9日发表书面声明，对于杨恒均遭羁押期间的待遇表示“不能接受”。

据潘恩写道：“他（杨恒均）在羁押期间，遭外界隔绝的情况越来越严重，与家人和朋友的联络也受到限制，每天都被审问，有时还得戴上镣铐接受审问。”潘恩表示：“我们（澳洲政府）已一再要求中国政府解释，杨博士（杨恒均）到底被指控的罪名是什么。我们也一再提出要求，要按照国际规范，让他获得符合基本标准的司法、正当程序和人道对待，包括让他和律师及家人联络。但中国政府一直拒绝。”

该报道说，中国政府曾向澳大利亚表明立场，要求澳政府不要介入这宗案件。中国外交部发言人耿爽于去年8月公开表示，澳大利亚政府应该要尊重中国的司法主权，不应干预中国如何处理这宗案件。

据澳大利亚广播公司22日报道指出，杨恒均曾经于中国国家安全部担任情报官员长达14年杨恒均是在去年1月于广州机场遭中国当局人员带走。被羁押长达7个月后，中国政府才正式拘捕他。

该报道称，按照中国法律，从正式拘捕开始，案件随即进入最长7个月的调查阶段。而今年3月22日，就是调查阶段期满的日子。调查阶段完毕，杨恒均仍未获释，案件必须随即进入司法程序。换言之，杨恒均将难免要在中国接受审判。目前中国政府仍未清楚指出杨恒均的罪名，仅指他从事谍间活动。

该报道称，杨恒均的代表律师莫少平表示，他在昨天（24日）收到中国当局知会，指当局已决定将杨恒均的案件移交到中国最高人民检察院。

按照中国法律，中国最高人民检察院在审查有关证据后，通常在一个月内，会把案件移交法院审理；但案件亦有可能需要进一步继续调查。自从去年12月起，中国政府开始阻止澳大利亚驻中国领事馆人员探望杨恒均。最近，北京执业律师莫少平也无法与杨恒均联络。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅