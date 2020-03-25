武汉日记完结篇 方方仍忧生者忽略死者为何而死

今天是方方武汉日记60篇结束后第一天此时刻没有再现千千万万读者翘盼。但武汉即将解封之际，被誉为“武汉良心”的作家方方，封城期间撰写的日记连载今天停笔，她在接受陆媒专访时表示，“很担心活着的人，为了得到实际利益，把死者为何而死，全都忽略掉”。方方澄清这不是战地日记，而是受难者日记，“一个个人记录，而且是日记式的记录，没那么吓人”。

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据中央社今天报道说，武汉纪实完结，方方还忧：生者忽略死者为何而死。

湖北省武汉市去年底传出2019冠状病毒疾病，疫情随即快速蔓延，当局在1月23日起宣布封城，直到昨天才宣布预计4月8日解封。方方在1月25日到3月24日整整60天，用60篇个人日记，记录了这场历史性的公共灾难。

报道称，财新网今天刊登与方方的电子邮件专访。据方方在受访时表示，本来今年的计划是把手上的中篇小说写完。“封城改变的是人的心情，看到武汉人惨烈如此，非常愤怒也非常悲哀”。方方表示，不知道疫情之后，这些人会不会白死。“我很担心活着的人，为了得到实际利益，把死者为何而死，全都忽略掉”。

对于外界将她的纪实当作了解武汉疫情的视窗，方方则表示“根本不知道为什么会如此”，并澄清这不是战地日记，而是受难者日记，“一个个人记录，而且是日记式的记录，没那么吓人”。她说，自己一直强调实事求是，该批评的就批评，该辩护的就辩护，“我又不是为了讨得什么人的欢心而记。把它定位在一个普通人在疫区中的记录，就可以了”。

对于自己在日记中“提醒”湖北的知识分子“如果谄媚，也请守个度”，方方表示，“每一次灾难面前，那些谄媚的诗文还少吗？我说这话时，武汉已经很惨了，我心里是有愤怒的…武汉这样沉重的灾难，可能有些人不明白，还要乱歌颂，所以当时就撂下了这样一句话”。

该报道说，方方也表示，其实除了自己，武汉有很多人在记录，知识分子中也应该有很多人在记录。至于自己的批判文章近期频遭攻击，方方轻描淡写的说，“不就是那些极左分子叫骂吗？几乎所有的极左分子都上阵了。那又有什么用？他们水准实在太低了，只要不是明显的违法，比方造谣或是构陷，根本就不用理他们，让他们自娱自乐就是”。

方方还说，这些人写骂她的文章，“都是要打赏了，人家是门生意，要赚钱，我跟他们囉嗦个什么呢？断什么也不好断人财路呀”。

该报道称，被问到这次疫情对武汉人的影响，方方说，不谈死者在求医阶段呼天天不应、喊地地不灵时的惨状，“那时的绝望感我相信是非常深的”。死者已逝，但其亲人尚在，他们都共同经历过那种惨烈的时刻。

据方方表示，即便不谈这些最受伤害的人，光是武汉900万市民困守60多天，也会有内心伤害，开城后或许还会有更复杂的感受，各种后遗症恐怕都会出来，对病毒的恐惧也会遗留很久。

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