特朗普说病毒来自中国但他决定不说中国病毒了

美国有线电视新闻网（CNN）报道说，大众新闻台（Fox News）昨天稍晚采访美国总统他特朗普，总统特朗普受大众访时表示，他决定不再把新冠病毒与中国联在一起。他之前称之为“中国病毒”（Chinese virus）。据特朗普说：“大家都知道病毒来自中国，但我决定我们不应该再在这上面大作文章了。”特朗普上周否认“中国病毒”带有种族歧视，他当时说：“完全没有种族歧视，病毒来自中国，我想要准确一点。”

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据世界日报报道说，特朗普接受FOX访问：我决定不再用“中国病毒”。

该消息说，美国有线电视新闻网（CNN）指，总统特朗普24日接受大众新闻台（Fox News）访问时表示，他决定不再把新冠病毒与中国联在一起。他之前称之为“中国病毒”（Chinese virus）。特朗普说：“大家都知道病毒来自中国，但我决定我们不应该再在这上面大作文章了。”

据特朗普说，他不后悔曾使用“中国病毒”这个字眼，并辩解说，其他疾病也用发源地来命名。特朗普说：“病毒来自中国。”特朗普并说，他是在中国媒体指责美军散播病毒后，才开始用这个字眼。他说，散播这个讯息的报纸是中国政府内“相当高层”的喉舌。

世界日报说，CNN之前报道，中国外交部发言人赵立坚提出美军把病毒带到武汉的阴谋论。

特朗普是在23日推文表示新冠病毒在美国传播，不是亚裔美国人的错之后，做此改变。越来越多亚裔美国人遭到种族和仇外攻击。特朗普曾首度推文：病毒传播 非亚裔的错，亚裔美国人很棒。

据特朗普上周否认“中国病毒”带有种族歧视，他当时说：“完全没有种族歧视，病毒来自中国，我想要准确一点。”

CNN在报道中指出，CNN在咨询医学专家，并接到世界卫生组织（WHO）的指导原则后，认为“中国病毒”名称不准确，而且是一种污名化。

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