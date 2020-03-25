疫情下麦当劳关闭24小时服务殃及香港“麦难民”

香港一群因居住环境恶劣或无家可归者，平日均依赖24小时全天候营业的麦当劳餐厅当作夜宿首选之地，然而他们也难逃在武汉原爆目前在全球肆虐的新冠状病毒的魔爪。美国连锁快餐店麦当劳宣布暂停香港晚市两星期，被称为“麦难民”这群人士或将受到影响。

广告 继续浏览后续

麦当劳回覆传媒的查询时表示，在实施新安排期间，餐厅会如常开放，顾客可入内购买食物，但并不鼓励顾客在餐厅用餐。公司又指理解不同人士可能因各种原因在餐厅逗留，未有提到会否要求逗留人士离开。

根据香港社区组织协会去年的调查发现，全港露宿者人数创新接近1500人。当中单是于快餐店（主要是麦当劳）留宿者接近500人，比起5年前增幅7.8倍。社协于2018年11月至2019年1月间，到访全港109间24小时营业的快餐店，发现九龙西的“24小时快餐店无家者”冠绝全港，达四成一。

调查又发现，女性“24小时快餐店无家者”人数大幅上升，由5年前的14人上升至去年年初的72人；另外，“平均再露宿次数”持续高企至4.16次，数字于6年间增加近一半。总露宿年期亦有延长趋势，由2017年的中位数23.4个月，增加至去年年初的27.3个月。

对于这次麦当劳宣布暂时关闭24小时营业的餐厅，社区组织干事吴卫东感谢麦当劳“捱到现在”，“麦当劳都吃不消，政府现在应该负上一点责任”。他告诉苹果日报，希望政府可提供临时收容中心，否则麦难民只好迁移到公园或天桥底等较危险的地方。

据吴卫东的理解，“麦难民”认为麦当劳安全感较大，有职员和CCTV，环境亦较干净，而且有洗手间。他指出，部份能力许可的麦难民会购买食物或饮品，而且最迟早上7时就离开，务求不要骚扰其他食客。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅