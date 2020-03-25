疫情首国际峰会露面 习近平G20视频与会

路透社今天引述中国官方消息，中国国家主席习近平将于明天在北京视频出席二十国集团(G20)领导人应对新冠肺炎特别峰会 此次峰会由今年G20主席国沙特主办，将以视频方式举行。这将是G20史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情爆发以来，习近平出席的首场重大多边活动。

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据路透社今天报道，习近平将出席G20视频峰会，病毒无国界中国副外长呼吁加强团结。

该报道称， 中国国家主席习近平将于3月26日在北京出席二十国集团(G20)领导人应对新冠肺炎特别峰会。对此，外交部副部长马朝旭周三接受官媒采访时表示，病毒没有国界，疫情面前任何国家都不能独善其身；G20成员要加强团结，释放共同应对挑战的强有力信号，提振国际社会的信心。

此次峰会由今年G20主席国沙特主办，将以视频方式举行。这将是G20史上首次举行领导人视频峰会，也是自疫情爆发以来，习近平出席的首场重大多边活动。

路透社说，中国央视新闻客户端刊登马朝旭接受人民日报、新华社、中央电视台和中国日报社采访的新闻稿并称，中方期待各方加强宏观经济政策协调，采取必要的财政、货币和结构性政策，推动市场开放，确保全球供应链的开放、稳定、安全和顺畅运行，为提振市场信心发挥建设性作用。

据中国官方消息说，据马朝旭表示，“疫情对全球经济产生严重冲击。在确保做好防控的前提下，我国复工复产正在有序进行，为稳定全球产业链、供应链发挥重要作用。” 马朝旭并指出，面对全球疫情快速蔓延，国际合作至关重要。中方及时向有困难的国家提供力所能及的帮助，并与各方分享经验，提供急需的医疗物资，为各国来华采购提供便利。希望G20成员相互帮助，密切配合，共同维护国际公共卫生安全。

路透社说，全球20个最大经济体的财长和央行行长们周一同意制定一项“行动计划”，以应对冠状病毒大流行，但他们没有提供具体细节。G20秘书处在财经官员召开了近两个小时的视频会议后发布了这一声明，试图避免外界对全球“消防站”在应对不断恶化的危机方面行动迟缓的批评。

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