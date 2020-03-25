纪念与批判 有呼吁李文亮命名新冠病毒 称“李氏病毒”或“李文亮病毒”

世界对这波疫情要称“武汉肺炎”或“新冠肺炎”形成争论。学者林宗弘建议可用“李氏病毒”，不仅可纪念“吹哨人”武汉医师李文亮，也可削弱中共对病毒命名权的大外宣。据自由时报介绍，林宗弘现职：中央研究院社会学研究所副研究员，学历：香港科技大学社会科学部博士，研究领域：社会阶层化、量化研究、中国研究、灾难社会学、比较政治经济学。

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据中央社今天报道说，学者吁以李文亮命名病毒，戳破中共大外宣。该报道称，外界对这波疫情要称“武汉肺炎”或“新冠肺炎”形成争论。学者林宗弘建议可用“李氏病毒”，不仅可纪念“吹哨人”武汉医师李文亮，也可削弱中共对病毒命名权的大外宣。

国立清华大学当代中国研究中心今天下午利用视讯的方式，举办“武汉新冠肺炎对当代两岸社会之影响”座谈会。由该研究中心主任林宗弘、国立阳明大学科技与社会研究所所长陈嘉新、清大社会学研究所助理教授洪意凌主讲。

据林宗弘在座谈会中提出，为纪念揭露这波疫情的“吹哨人”李文亮，他主张在疫情结束后，台湾应宣布将导致这波疫情的病毒定名为“李氏病毒”或“李文亮病毒”。

据该报道，林宗弘进一步解释，现在无论病毒叫COVID-19（2019冠状病毒疾病）或新冠肺炎，都会成为中共大外宣的策略，因为这些名称与中国无关，让中共掌握病毒的话语权，甚至将疫情起源甩锅给其他国家，“这大家听不下去”。林宗弘认为，用医护人员来命名病毒已达到纪念的目的，过去已有先例。疫情过后台湾应主张纪念李文亮，宣布将病毒命名为“李氏病毒”或“李文亮病毒”，透过翻转及塑造意义的过程，达到去污名化目的并纪念为疫情牺牲的医护人员。

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